Nuevo doblete de Mercedes en Canadá: Russell le arrebata la pole a Antonelli en el último segundo

Mercedes lo ha vuelto a hacer, apareció en el último momento para firmar un nuevo doblete en clasificación. George Russell se apuntó la pole de nuevo en la clasificación del GP de Canadá de F1, como en la de la sprint, tras quitársela a su compañero Kimi Antonelli en el último suspiro. No tuvieron una clasificación fácil, pero en el último momento mejoraron y lograron los dos mejores tiempos. Tercero fue Lando Norris. Sainz saldrá decimoquinto y Alonso el decimonoveno.

Russell, de 28 años, dominó la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió -con los neumáticos blandos- los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 578 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que saldrá junto a él desde la primera fila.

El inglés Lando Norris, que se quedó a 151 milésimas, arrancará tercero, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri; en una carrera que el argentino Franco Colapinto afrontará desde la décima posición de parrilla y el mexicano Sergio Pérez desde la vigésima.

En la Q1 empezó bien el neerlandés Max Verstappen gracias a una vuelta en 1:14.067, pero pronto Antonelli hizo 1:13.380 y lideró la tabla de tiempos por delante de Norris y Piastri. Sin mejoría para Alonso respecto a los enigmas de su monoplaza, quedó ahí cribado junto al francés Esteban Ocon, el tailandés Alexander Albon, el mexicano Checo Pérez, el canadiense Lance Stroll y el finlandés Valtteri Bottas.

En la Q2, Norris fue el primer ‘gallito’ en acelerar, con un 1:13.235 que batió el francés Isack Hadjar con su 1:12.975. Era todo arduo y Sainz quedó fuera de la Q3, igual que el alemán Nico Hülkenberg, el neozelandés Liam Lawson, el brasileño Gabriel Bortoleto y el argentino Franco Colapinto, el francés Pierre Gasly y el inglés Oliver Bearman.

Para arrancar esa tercera y definitiva tanda clasificatoria, Norris apretó pronto en 1:12.729 mientras los dos bólidos de Mercedes parecía que mostraban problemas. Sin embargo, Antonelli avisó de que no era para asustarse y Russell lo constató in extremis con la pole del domingo gracias a su 1:12.578, aventajando a su compañero de equipo en 68 milésimas.