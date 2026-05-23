Resultado de la clasificación del GP de Canadá de F1: resumen, parrilla de salida y cómo han quedado Alonso y Sainz
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en la clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1
Russell se impone al sprint en Canadá tras un choque con Antonelli, Sainz acaba décimo y Alonso abandona
¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Canadá de F1. Los Mercedes parten como principales favoritos para hacerse con la pole tras lo visto en la carrera al sprint. George Russell se llevó la mini pole el viernes en la clasificación para la carrera corta que ha ganado esta misma tarde.
Fernando Alonso, por su parte, busca resarcirse de lo sucedido tanto en la clasificación del día de ayer como en la carrera al sprint este sábado en el GP de Canadá de F1. El asturiano tuvo un accidente que le impidió luchar en la SQ2. Pasó el corte, pero no pudo volver a pista. De hecho, su choque provocó una bandera roja.
Los dos McLaren intentarán dar la sorpresa, aunque parece complicado. Los Mercedes están muy fuertes en este circuito y lo vienen demostrando durante todo el fin de semana. Antonelli acabó tercero en la sprint, pero si no llega a precipitarse en la lucha con Russell, igual la historia habría sido otra porque terminó muy pegado a Norris. Veremos lo que sucede en esta clasificación que arrancará a las 22:00 horas.
Últimos cinco minutos
Entramos en la recta final de la clasificación. Norris manda con Hamilton y Piastri tras él. Salen todos los pilotos a pista para dar las últimas vueltas.
Arranca la Q3
Comienzan los últimos minutos de la clasificación, la batalla definitiva por la pole.
Sainz no pasa el corte
Cierra vuelta Carlos y no mejora el tiempo de Colapinto, décimo. El español no supera el corte y saldrá decimocuarto. Estos son los pilotos eliminados:
11º Hulkenberg
12º Lawson
13º Bortoleto
14º Gasly
15º Sainz
16º Bearman
17º Ocon
18º Albon
19º Alonso
20º Pérez
21º Stroll
22º Bottas
Sainz busca el pase a la Q3
El de Williams estaría fuera de la Q3 ahora mismo. Carlos está a casi medio segundo del tiempo de Colapinto. Queda un minuto.
La Q2 ya está en marcha
Ya ha arrancado la Q2. Todos los pilotos están en pista.
Alonso, eliminado, Sainz pasa
Fernando Alonso no pasa el corte y saldrá decimonoveno. El de Aston Martin no pudo obrar el milagro esta vez, mientras Sainz lo superó con bastante margen (décimo). Estos son los pilotos eliminados:
17º Ocon
18º Albon
19º Alonso
20º Pérez
21º Stroll
22º Bottas
Alonso mejora, pero no es suficiente
Fernando Alonso ha mejorado su vuelta pero no le vale para superar a Ocon, que también ha mejorado su crono. Se quedó a medio segundo del francés. Para colmo, Bortoleto ha superado a Ocon y se complica todavía más el pase a Q2.
Alonso, muy lejos de la Q2
A cuatro minutos para el final, Alonso está a casi cinco décimas de Ocon, que marca el pase a la Q2.
Anotado el incidente entre Alonso y Colapinto
Se ha anotado el incidente que ha tenido Fernando Alonso con Franco Colapinto al salir del garaje. Será investigado después de la sesión de clasificación.
Pit lane shenanigans underway! 👀
Alonso and Colapinto get rather too close for comfort, and the Aston Martin driver is now under investigation for an unsafe release 😮💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/kRDiixV1CX
— Formula 1 (@F1) May 23, 2026
¡COMIENZA LA Q1!
Arranca la clasificación del GP de Canadá de F1.
Alonso sueña con la Q2 y Sainz con la Q3
Meterse en Q2 pinta bastante complicado para el de Aston Martin, pero ya lo consiguió ayer en la sprint y sueña con repetir hazaña. Lo mismo vale para Carlos Sainz, que en la clasificación al sprint se metió en la Q3 in extremis, aunque no pudo pasar del décimo puesto.
Horario de la clasificación del GP de Canadá de F1
La clasificación del GP de Canadá de F1 arranca en poco más de 10 minutos. En torno a las 22:00 horas en España (una menos en Canarias) se abrirá el pit lane y comenzará la Q1,
Los Mercedes, favoritos a la pole
Russell y Antonelli parten como principales candidatos a llevarse la pole. Alonso intentará lograr otra machada y meterse en Q2 como en la sprint, mientras Sainz sueña con la Q3.
¡POLE PARA RUSSELL!
¡WOOOW! Vaya final han hecho los Mercedes. Antonelli se había colocado primero, pero Russell le ha robado la pole en el último momento. El británico repite el primer puesto de la sprint. Así queda la clasificación:
1º Russell
2º Antonelli
3º Norris
4º Piastri
5º Hamilton
6º Verstappen
7º Hadjar
8º Leclerc
9º Lindbland
10º Colapinto
11º Hulkenberg
12º Lawson
13º Bortoleto
14º Gasly
15º Sainz
16º Bearman
17º Ocon
18º Albon
19º Alonso
20º Pérez
21º Stroll
22º Bottas