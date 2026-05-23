Una empresa del Partido Comunista chino envió a Zapatero una carta a la sede del PSOE ofreciéndole contratos de petróleo venezolano

Una empresa estatal del Partido Comunista Chino (PCCh) envió una carta de intenciones al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la dirección de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz 70 de Madrid, para ofrecerle contratos de compra de petróleo venezolano de entre «5 y 20 años» de duración.

Así lo recoge el oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que sitúa a Zapatero como «intermediario obligatorio» para la venta del crudo del chavismo ante compradores internacionales. Se trata de uno de los informes que cita el juez Luis Calama en su célebre auto de 85 páginas.

La carta, fechada el 30 de octubre de 2023, llegó dos semanas después de que Zapatero viajara a Pekín invitado por el propio PCCh entre el 16 y el 18 de ese mismo mes.

Durante ese viaje, el ex presidente asistió al III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y se reunió con Liu Jianchao, máximo responsable de Relaciones Internacionales del PCCh, y con Guo Yezhou, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del partido.

La misiva fue remitida por China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR), una compañía que, según la UDEF, depende directamente del aparato del Estado chino.

Petróleo venezolano

El documento, que adelantan varios medios, describe con precisión el objeto del acuerdo propuesto. «Nosotros, China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR), estamos preparados, dispuestos y capacitados para adquirir petróleo crudo (varios grados), gas natural licuado, coque de petróleo y minerales preciosos procedentes de distintas jurisdicciones para su venta dentro de nuestra red», reza el texto de la carta incorporado al informe policial.

La empresa china añade que prefiere «contratos a largo plazo (de 5 a 20 años)» y que también aspira a «participar en proyectos de renovación de refinerías a nivel mundial».

La misiva concluye con una petición que define con nitidez el papel que se esperaba de Zapatero: «Por favor, tengan la amabilidad de proporcionarnos información sobre posibles socios: gobiernos, corporaciones comerciales designadas por gobiernos y titulares independientes de materias primas».

La misiva concluye expresando el deseo de una «cooperación duradera y fructífera» con Zapatero.

Tras recibir esa carta, el ex presidente regresó a China y se volvió a reunir con Jianchao y Yezhou en noviembre de 2023, según recoge la UDEF en su informe.

El papel de «el Líder»

El informe policial incorpora también conversaciones de WhatsApp fechadas el 23 de enero de 2024 entre Domingo Amaro Chacón, venezolano administrador de la empresa Inteligencia Prospectiva SL, y Julio Martínez, al que los investigadores describen como «testaferro» del ex presidente.

En esos mensajes, Amaro Chacón utiliza el apelativo «el Líder» para referirse a Zapatero y detalla la naturaleza de las gestiones: «Sí, pero debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino. Es un grupo estatal del PCC, para la compra de materias primas. El «Líder» se reunió con ellos en China. Tal como expresa su LOI, piden que los dirijan a los gobiernos, instituciones confiables para comprar esos productos de inmediato».

En otro pasaje de esa misma conversación, Amaro Chacón escribe sobre una reunión pendiente: «Philippe Apikian y los chinos listos para comprar barcos. Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo. Pero necesitan la información de sobre que producto se hace la carta de intención. La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos».

Según la UDEF, «La Dama» era el sobrenombre con el que la trama designaba a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela y conocida interlocutora personal de Zapatero en Caracas.

La jerarquía que traslucen estos mensajes no ha pasado inadvertida para los investigadores. La posición de Zapatero dentro del entramado no era la de un mero facilitador ocasional, sino la de una figura con autoridad sobre la red de intermediarios venezolanos que operaban en España.

El informe de la UDEF acredita también que Zapatero felicitó desde su teléfono móvil a la trama de Plus Ultra por sus gestiones en Venezuela, lo que refuerza su vinculación directa con las operaciones documentadas.