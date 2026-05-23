Los mejores pueblos de Madrid para ver el eclipse total de Sol 12 de agosto

¿Cuáles son los pueblos de Madrid desde donde mejor se verá el eclipse total de Sol del 12 de agosto? Somosierra, Buitrago del Lozoya y La Cabrera serán algunos de los mejores lugares de Madrid para contemplar un fenómeno histórico que no se veía desde hace más de un siglo.

La Comunidad de Madrid se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más espectaculares de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto de 2026, buena parte de España podrá contemplar un eclipse total de Sol, un fenómeno excepcional que no se veía en la península Ibérica desde hace más de un siglo y que convertirá a varios pueblos madrileños en destinos privilegiados para disfrutar de una experiencia única.

Somosierra, el punto estrella

Según los cálculos difundidos por la Comunidad de Madrid, Somosierra será el municipio madrileño donde más durará la oscuridad total del eclipse. Allí, el fenómeno alcanzará 1 minuto y 29 segundos de totalidad, convirtiéndose en el enclave más privilegiado de toda la región.

El municipio ya trabaja para acoger una importante afluencia de visitantes y ha activado una programación especial dentro del proyecto regional Pueblos con Vida.

La observación se realizará en un espacio próximo al histórico puerto de montaña que une Madrid y Segovia, rodeado de naturaleza y con unas condiciones visuales excepcionales.

El recinto contará con aforo limitado para 400 personas, aparcamiento y aseos portátiles. La inscripción será obligatoria.

Buitrago y La Cabrera, grandes alternativas

Muy cerca de Somosierra se sitúan otros dos destinos especialmente recomendables. Buitrago del Lozoya disfrutará de 1 minuto y 19 segundos de oscuridad total y se convertirá en uno de los focos principales de la programación regional gracias al Festival del Eclipse, previsto en las piscinas de Riosequillo.

La jornada incluirá actividades familiares, conciertos, divulgación científica, espacios gastronómicos y zonas habilitadas para la observación segura.

Por su parte, desde La Cabrera se podrá observar 1 minuto y 11 segundos de eclipse total, en un entorno natural especialmente atractivo por sus vistas abiertas y su cercanía a la capital.

Otros pueblos donde ver el eclipse

La Comunidad de Madrid ha seleccionado once puntos oficiales de observación repartidos por distintos municipios:

Somosierra.

Buitrago del Lozoya.

La Cabrera.

El Molar.

San Agustín del Guadalix.

Colmenar Viejo.

Tres Cantos.

Puerto de Navacerrada.

Meco.

Alcalá de Henares.

San Sebastián de los Reyes.

Todos ellos contarán con actividades divulgativas, zonas preparadas para la observación y presencia de expertos para explicar en directo cada fase del eclipse.

A qué hora será el eclipse

El eclipse comenzará a oscurecer la península ibérica alrededor de las 19.30 horas.

El momento máximo llegará hacia las 20.32 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de sol.

Ese detalle hará que el espectáculo visual sea todavía más impactante, ya que el Sol eclipsado descenderá sobre el horizonte generando un efecto único que multiplicará el atractivo del fenómeno.

Un fenómeno irrepetible

Este eclipse será además el primero del llamado Trío de Eclipses, una secuencia astronómica excepcional que podrá verse desde España durante tres años consecutivos. Tras el eclipse total de agosto de 2026 llegará otro eclipse total en agosto de 2027 y, finalmente, un eclipse anular en enero de 2028.

Se trata de una circunstancia extraordinariamente rara que convierte a España en uno de los grandes observatorios astronómicos del planeta durante los próximos años.