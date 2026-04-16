Eclipse total del sol de agosto 2026: esta es la duración en estos pueblos de Madrid que tienes que saber

El miércoles 12 de agosto tendrá lugar en España un acontecimiento único: el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad del eclipse recorrerá nuestro país desde La Coruña hasta Palma de Mallorca y también pasará por el norte de la Comunidad de Madrid. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el eclipse total de sol que tendrá lugar en España en 2026 y cómo afectará a Madrid.

El 12 de agosto de 2026 es una fecha marcada en el calendario, ya que tendrá lugar el primer eclipse total de sol desde 1905. Este eclipse solar comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el océano Atlántico, siendo las 19:46 horas cuando se produzca el eclipse solar total. «España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste», informa el Instituto Geográfico Nacional en una página especial que ha habilitado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La franja de la totalidad de este eclipse recorrerá la península ibérica desde Galicia hasta Palma de Mallorca, pasando por capitales de provincia como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. El Gobierno ha informado a través de sus canales oficiales que «el primer lugar donde será visible será Galicia, donde comenzará a las 19:31 horas y finalizará a las 21:22 horas» y «el último lugar donde será visible será Baleares, donde comenzará a las 19:38 horas y tendrá su máximo a las 20:32 horas».

El eclipse de 2026 en Madrid

La franja de totalidad de este eclipse total solar también pasará por el norte de la Comunidad de Madrid, con una duración de entre 30 y 90 segundos. La Comunidad de Madrid ha informado que el inicio de la parcialidad será a las 19:30 horas, la fase de la totalidad será a las 20:32 horas y la puesta de sol será a las 21:17 del próximo 12 de agosto de 2026.

La Comunidad de Madrid también ha informado de los 11 puntos en los que se podrá observar el eclipse total solar, que son los siguientes:

Somosierra (1 minuto y 29 segundos)

Buitrago de Lozoya (1 minuto 19 segundos)

La Cabrera (1 minuto 11 segundos)

El Molar (1 minuto y 1 segundo)

Meco (55 segundos)

San Agustín de Guadalix (53 segundos)

Puerto de Navacerrada (49 segundos)

Colmenar Viejo (43 segundos)

Alcalá de Henares (41 segundos)

Tres Cantos (36 segundos)

San Sebastián de los Reyes (35 segundos)

La Comunidad de Madrid también ha informado de que repartirá gratuitamente gafas especiales certificadas para observar con total seguridad y sin riesgos el eclipse del próximo 12 de agosto. Desde la región también han avisado sobre los riesgos de mirar el sol sin protección, que puede ocasionar lesiones graves en la retina. Así, ha recomendado las formas seguras de observarlo:

Gafas especiales para eclipses con la norma EN ISO 12312 2:2015.

Telescopios, prismáticos o cámaras con filtros solares certificados.

Retransmisiones oficiales.

También ha avisado sobre las formas en las que no se recomienda ver el eclipse, ya que puede ser perjudicial para la salud.