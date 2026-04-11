El destino español que se prepara para recibir una avalancha de turistas: será el mejor lugar para observar el eclipse solar total de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026, España será uno de los lugares privilegiados desde los que podrá observarse el «eclipse del siglo», uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y poco frecuentes. Durante unos minutos, la Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en algunas zonas del país.

Este evento histórico, el primero visible como total desde la península en más de un siglo, atraerá a miles de personas, tanto aficionados como expertos. Además, coincidirá con el pico de las Perseidas, lo que lo convierte en una cita aún más especial para los amantes de la astronomía.

Dónde se verá el eclipse total en España

La franja de totalidad atravesará el norte y parte del este peninsular. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y el norte de Castilla y León estarán dentro del recorrido donde el Sol quedará completamente oculto durante unos minutos.

Ciudades como Oviedo, Santander, Bilbao, León o Zaragoza serán algunos de los puntos urbanos más privilegiados.

En el resto de la península el eclipse será parcial, aunque muy visible, con una notable reducción de la luz. En Baleares la cobertura será también muy elevada, mientras que en Canarias el fenómeno será parcial.

Qué ocurrirá durante el fenómeno

Durante la fase de totalidad, el cielo se oscurecerá de forma repentina, como si anocheciera antes de tiempo. La temperatura puede descender ligeramente y será posible observar la corona solar, una estructura brillante que normalmente permanece oculta.

Los mejores lugares de España para verlo

Más allá de las ciudades, los expertos recomiendan optar por espacios abiertos, con poca contaminación lumínica y buena visibilidad hacia el horizonte oeste, ya que el eclipse coincidirá con la puesta de sol.

En Galicia, enclaves como la Playa de las Catedrales , la Playa de Llas o el Faro de Punta Roncadoira serán lugares privilegiados.

serán lugares privilegiados. En el norte, destacan espacios naturales como el Parque Nacional de los Picos de Europa o la Reserva de la Biosfera de Babia , ideales por su baja contaminación lumínica.

, ideales por su baja contaminación lumínica. En el interior, puntos como el Cerro del Otero o el Parque Natural del Cañón del Río Lobos ofrecen buenas condiciones de observación.

ofrecen buenas condiciones de observación. Hacia el este, destacan lugares como las Bardenas Reales , el Parque Natural del Moncayo o el desierto de Los Monegros .

En la costa mediterránea, el Parque Natural de la Albufera y el Delta del Ebro permitirán disfrutar del eclipse con el mar como telón de fondo.

permitirán disfrutar del eclipse con el mar como telón de fondo. Y en Baleares, Palma de Mallorca será uno de los lugares más especiales, con el fenómeno coincidiendo casi con la puesta de sol.

Un fenómeno que dispara los precios

La expectación es tan alta que ya está teniendo impacto en el turismo. En ciudades como Burgos o zonas de Asturias, los precios de alojamiento para esa noche se han multiplicado, pasando de cifras habituales de entre 80 y 130 euros a superar los 300 euros.

En destinos como León o Valladolid, las tarifas también han aumentado notablemente. Este incremento responde a una demanda creciente, tanto nacional como internacional, que sitúa a España como uno de los mejores lugares del mundo para observar este eclipse.

Los expertos recomiendan reservar con antelación, especialmente en zonas rurales, donde la oferta hotelera es más limitada.

Cómo observar el eclipse con seguridad

Los especialistas insisten en una norma fundamental: nunca mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ni siquiera durante un eclipse.

Para observarlo de forma segura, es imprescindible utilizar gafas homologadas con filtro solar certificado. Las gafas de sol convencionales no protegen lo suficiente y pueden provocar daños oculares graves. También existen métodos indirectos, como la proyección, que permiten disfrutar del fenómeno sin riesgos.