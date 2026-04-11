El destino español que se prepara para recibir una avalancha de turistas: será el mejor lugar para observar el eclipse solar total de agosto
Los precios de alojamiento en hoteles para esa noche se han multiplicado
Los astrónomos coinciden: España se quedará a oscuras y ponen fecha exacta al fenómeno
Cuenta atrás para el eclipse en Madrid: cuándo es y los mejores sitios para ver el fenómeno más esperado de 2026
- Laura Mesonero
- Laura Mesonero Ortiz (Madrid, 2002) Periodista especializada en SEO editorial y desarrollo de audiencias digitales, con experiencia en medios nacionales de referencia como La Razón (Grupo Planeta), The Objective media y ahora en OkDiario. Experta en estrategia de contenidos orientada a Google Discover y Google Search. Perfil híbrido entre redacción, análisis de datos y visión estratégica.
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El próximo 12 de agosto de 2026, España será uno de los lugares privilegiados desde los que podrá observarse el «eclipse del siglo», uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes y poco frecuentes. Durante unos minutos, la Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en algunas zonas del país.
Este evento histórico, el primero visible como total desde la península en más de un siglo, atraerá a miles de personas, tanto aficionados como expertos. Además, coincidirá con el pico de las Perseidas, lo que lo convierte en una cita aún más especial para los amantes de la astronomía.
Dónde se verá el eclipse total en España
La franja de totalidad atravesará el norte y parte del este peninsular. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y el norte de Castilla y León estarán dentro del recorrido donde el Sol quedará completamente oculto durante unos minutos.
Ciudades como Oviedo, Santander, Bilbao, León o Zaragoza serán algunos de los puntos urbanos más privilegiados.
En el resto de la península el eclipse será parcial, aunque muy visible, con una notable reducción de la luz. En Baleares la cobertura será también muy elevada, mientras que en Canarias el fenómeno será parcial.
Qué ocurrirá durante el fenómeno
Durante la fase de totalidad, el cielo se oscurecerá de forma repentina, como si anocheciera antes de tiempo. La temperatura puede descender ligeramente y será posible observar la corona solar, una estructura brillante que normalmente permanece oculta.
Los mejores lugares de España para verlo
Más allá de las ciudades, los expertos recomiendan optar por espacios abiertos, con poca contaminación lumínica y buena visibilidad hacia el horizonte oeste, ya que el eclipse coincidirá con la puesta de sol.
- En Galicia, enclaves como la Playa de las Catedrales, la Playa de Llas o el Faro de Punta Roncadoira serán lugares privilegiados.
- En el norte, destacan espacios naturales como el Parque Nacional de los Picos de Europa o la Reserva de la Biosfera de Babia, ideales por su baja contaminación lumínica.
- En el interior, puntos como el Cerro del Otero o el Parque Natural del Cañón del Río Lobos ofrecen buenas condiciones de observación.
- Hacia el este, destacan lugares como las Bardenas Reales, el Parque Natural del Moncayo o el desierto de Los Monegros.
- En la costa mediterránea, el Parque Natural de la Albufera y el Delta del Ebro permitirán disfrutar del eclipse con el mar como telón de fondo.
- Y en Baleares, Palma de Mallorca será uno de los lugares más especiales, con el fenómeno coincidiendo casi con la puesta de sol.
Un fenómeno que dispara los precios
La expectación es tan alta que ya está teniendo impacto en el turismo. En ciudades como Burgos o zonas de Asturias, los precios de alojamiento para esa noche se han multiplicado, pasando de cifras habituales de entre 80 y 130 euros a superar los 300 euros.
En destinos como León o Valladolid, las tarifas también han aumentado notablemente. Este incremento responde a una demanda creciente, tanto nacional como internacional, que sitúa a España como uno de los mejores lugares del mundo para observar este eclipse.
Los expertos recomiendan reservar con antelación, especialmente en zonas rurales, donde la oferta hotelera es más limitada.
Cómo observar el eclipse con seguridad
Los especialistas insisten en una norma fundamental: nunca mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ni siquiera durante un eclipse.
Para observarlo de forma segura, es imprescindible utilizar gafas homologadas con filtro solar certificado. Las gafas de sol convencionales no protegen lo suficiente y pueden provocar daños oculares graves. También existen métodos indirectos, como la proyección, que permiten disfrutar del fenómeno sin riesgos.
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