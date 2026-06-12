El INE ha corrige al alza su propio dato y ha reconoce que la inflación subyacente escala al 3%, una décima más de lo avanzado en el mes pasado y dos décimas por encima de la tasa de abril.

Mientras que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno shock por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte -principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea- y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Ministerio de Economía ha puesto en valor que los precios de la electricidad y el gas permanecen contenidos, con tasas interanuales en mayo del -5,5% y el -9,7%, respectivamente. «La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán», ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De su lado, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Eleva la subyacente al 3%, una décima más de lo esperado

El INE ha elevado, no obstante, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 3%, una décima más de lo avanzado en el mes pasado y dos décimas por encima de la tasa registrado en abril.

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4%. Con el incremento de mayo, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en mayo, hasta el 3,6%, con una variación mensual del 0,1%.

En lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.