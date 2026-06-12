El BOE confirma la nueva tasa de alcohol al volante: estas son las multas de hasta 500 euros y los conductores más afectados

La lucha contra el alcohol al volante da un nuevo paso en España. La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha vuelto a poner el foco sobre la tasa 0,0 de alcohol en determinados conductores, una medida que busca reducir la siniestralidad vial y reforzar la seguridad en las carreteras. La normativa contempla multas de hasta 500 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet para aquellos que incumplan los límites establecidos. Aunque hay muchos conductores que creen que la tasa cero afecta a toda la población, la realidad es mucho más compleja y conviene conocer a quién afecta esta medida.

¿Qué dice la normativa?

La legislación vigente establece que los menores de edad que conduzcan cualquier vehículo establecido, incluidos los ciclomotores, bicicletas o vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos, no pueden presentar ninguna tasa de alcohol en sangre o aire espirado. Es decir, el límite permitido es de 0,0. En caso de detectarse cualquier presencia de alcohol, la sanción puede alcanzar los 500 euros y conlleva la pérdida de cuatro puntos en aquellos casos en los que la persona tenga el permiso de conducir.

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por las autoridades de tráfico para reducir el número de accidentes relacionados con el consumo de alcohol, una de las principales causas de accidentes en España.

Debate sobre la tasa de Alcohol

Durante los últimos años, la Dirección General de Tráfico ha defendido una reducción generalizada de los límites de alcoholemia. Incluso llegó al Congreso una propuesta para rebajar la tasa máxima permitida para todos los conductores, como en Suecia o Noruega. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y los límites generales continúan siendo los mismos para la mayoría de conductores.

Actualmente, los conductores particulares mantienen un límite de 0,25 miligramos por litro de aire espirado, mientras que los profesionales y noveles están sujetos a otro tipo de restricciones más estrictas. Superar esos niveles puede acarrear multas de 500 euros y la pérdida de puntos, sanciones que aumentan significativamente en casos de reincidencia o tasas elevadas.