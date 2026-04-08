Confirmado por el Instituto Geográfico Nacional: sólo en estos pueblos de Andalucía se podrá ver el eclipse solar

El próximo 12 de agosto un eclipse solar total será visible en España, alcanzando la provincia de Almería alrededor de las 20:30 horas. Aunque Almería no será la región donde mejor se pueda disfrutar del fenómeno con mayor intensidad de oscuridad total durante este eclipse, sí lo será en 2027.

Entre 2026 y 2028 se producirán hasta tres eclipses solares, y en el del próximo año Almería jugará un papel destacado. El eclipse se iniciará en España por la costa de Cádiz y avanzará a lo largo del litoral mediterráneo hasta llegar a Almería. Allí, en cinco municipios, cerca de las 11:00 de la mañana, una soleada jornada de agosto se transformará repentinamente en la más completa oscuridad.

Los pueblos de Almería, a oscuras

Así será el 2 de agosto de 2027, cuando, después de cien años sin eclipses solares totales, se producirá el segundo de los tres eclipses que podrán observarse desde España. Aunque la franja de totalidad, es decir, el momento en que la luna cubre por completo al sol, ingresará por el estrecho de Gibraltar, su recorrido de oeste a este hará que, esa mañana, las localidades de Adra, Dalías, El Ejido, Roquetas de Mar y parte de Níjar vean cómo un día soleado se convierte en noche durante unos minutos.

Según el visualizador de eclipses del Instituto Geográfico Nacional, el fenómeno comenzará alrededor de las 10:50 horas, iniciándose en la provincia por Adra. Luego, la oscuridad total abarcará parte de Dalías, toda la ciudad de El Ejido y algunos de sus núcleos urbanos como Balerma y Almerimar. También llegará a Roquetas de Mar y Aguadulce, mientras que en la ciudad de Almería el eclipse no será total, ya que la franja de totalidad pasa directamente de Roquetas hacia Cabo de Gata. Lugares como San José, las playas de Los Genoveses o Mónsul, así como Pozo de los Frailes o La Isleta del Moro, serán puntos ideales para contemplar el eclipse total.

A las 10:52, la franja de totalidad abandonará la provincia y continuará su trayectoria hacia África, dejando tras de sí un instante histórico en Almería. Aunque el eclipse de 2026 no podrá disfrutarse por completo, en 2027 la provincia será protagonista absoluta de este espectáculo. Este evento será la antesala del eclipse del 26 de enero de 2028, que cerrará el trío de eclipses ibéricos, un fenómeno poco común en el que España será el centro de atención durante tres años consecutivos.