Juicio por el ‘caso Mascarillas’, en directo: última hora de las declaraciones de Koldo, Ábalos y Aldama hoy

La segunda jornada del juicio al ex ministro socialista José Luis Ábalos arranca este miércoles centrada en la «arbitraria contratación» de dos mujeres vinculadas a él, incluida su ex pareja Jéssica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido «presión moral».

Después de recabar el testimonio de la propia Jéssica Rodríguez, este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, miss Asturias una mujer del «círculo personal» del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.

Además de las presuntas irregularidades en contratos públicos en mascarillas por las que se juzga a Ábalos, a su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, el fiscal también acusa a los dos primeros de promover la «arbitraria contratación» de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe.

Sobre la primera contratación este miércoles declararán varios empleados de Ineco y también alguno de Tragsatec, y sobre la segunda comparecerá la propia Montes y algún trabajador de Logirail.