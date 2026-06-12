Europa en el punto de mira de la NASA por la ‘mancha fría’ que han descubierto y que puede afectar a España

La NASA ha puesto el foco en la llamada «mancha fría» que está situada en la región del Atlántico Norte, al sureste de Groenlandia. El oceanógrafo Stefan Rahmstorf y su equipo del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático han publicado un estudio en el que explican que el enfriamiento de esta parte del planeta no tiene que ver con lo que los científicos siempre han pensado. Todo tiene que ver con la AMOC, que es la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico.

Los gurús del cambio climático vienen metiendo miedo desde hace años con el calentamiento de la Tierra y el deshielo que pueden tener consecuencias catastróficas para la humanidad, pero ahora la NASA ha centrado sus estudios en lo que en su día se denominó warming hole o mancha fría. Esta es la zona situada en el Atlántico Norte, al sureste de Groenlandia, que ha resistido al calentamiento global tras registrar un enfriamiento anómalo de hasta 1 °C.

Siempre se ha pensado que este bajón de las temperaturas en esta zona se debía a cambios en la atmósfera o en las nubes, pero ahora un equipo de investigación liderado por el oceanógrafo Stefan Rahmstorf ha realizado un descubrimiento histórico: esta pérdida de calor que se extiende a 1.000 kilómetros de profundidad se debe a la llamada corriente AMOC, que es la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, que es una especie de cinta transportadora marina que recoge el agua cálida del Golfo de México y la lleva hasta el norte de Europa para templar el clima. Así que este enfriamiento se debería a un debilitamiento del AMOC que podría tener consecuencias fatales para Europa.

El descubrimiento de la NASA en Europa

«Las variaciones multidecadales del contenido de calor del ‘agujero de calentamiento’ del Atlántico son causadas por el transporte de calor oceánico, no por los flujos superficiales». Esto dice el titular del estudio publicado por el equipo de Stefan Rahmstorf, que ha llegado a la conclusión de que este enfriamiento en el sureste de Groenlandia se debe al debilitamiento del AMOC.

«El Atlántico Norte, al sur de Groenlandia e Islandia, es la única región del mundo que se ha enfriado significativamente desde el siglo XIX, tanto en la atmósfera como en el océano. Se suele asumir que este enfriamiento oceánico se debe a una menor transferencia de calor oceánico a esta región. Sin embargo, algunos estudios sugieren que podría deberse a una mayor pérdida neta de calor en la superficie del mar», dicen las primeras líneas del abstracto de este estudio.

«En este trabajo, utilizamos datos de reanálisis basados ​​en observaciones del contenido de calor oceánico y los cambios en el flujo superficial en esta región para demostrar que la tendencia de enfriamiento observada no puede explicarse por cambios en el flujo de calor superficial, y que las variaciones multidecadales del contenido de calor son generalmente mayores y están más estrechamente correlacionadas con la transferencia de calor oceánico que con la variabilidad del flujo de calor superficial», cuentan.

¿Y qué consecuencias podría tener este deterioro del AMOC? Según los expertos, podría provocar un frío extremo en Europa, con países como el Reino Unido, que podría sufrir un desplome severo de las temperaturas en torno a 2040. Regiones de Asia y África también podrían sufrir importantes monzones que perjudicarían a la agricultura y la subsistencia de millones de personas que viven en este territorio.