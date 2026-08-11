Perlas de Baily: qué son y por qué serán uno de los momentos más esperados del eclipse solar del 12 de agosto en España

España se prepara para vivir este 12 de agosto de 2026 el primer eclipse solar total visible desde la península en más de un siglo, y uno de los fenómenos que más expectación está generando son las perlas de Baily. Se trata de un efecto óptico que dura apenas unos segundos, pero que quienes lo han visto describen como uno de los espectáculos más hipnóticos que ofrece la naturaleza.

Qué son las perlas de Baily

Las perlas de Baily son pequeños puntos de luz que aparecen alrededor de la Luna instantes antes de que comience la totalidad de un eclipse, y que pueden repetirse cuando el Sol vuelve a quedar al descubierto. El fenómeno se debe a que, aunque desde la Tierra el borde lunar parece perfectamente liso, en realidad está lleno de montañas, cráteres y valles. Esas irregularidades del relieve lunar permiten que algunos rayos de luz solar se filtren justo por los huecos entre las montañas, mientras el resto del disco solar queda oculto. El resultado visual es un collar de destellos luminosos alrededor del contorno oscuro de la Luna, un instante que muchos aficionados a la astronomía comparan con un rosario de luces suspendido en el cielo.

Este fenómeno está relacionado con otro efecto igual de fugaz: el anillo de diamante, que se produce justo antes o después de las perlas, cuando el último rayo de luz solar se cuela entre las montañas lunares, creando la ilusión de un anillo brillante con un único punto de máxima intensidad, como una joya engastada.

El eclipse solar, un evento histórico

El 12 de agosto de 2026 no será solo una sombra cruzando España al atardecer: España vivirá ese día el primer eclipse solar total visible desde la península Ibérica en más de un siglo, según la información del Instituto Geográfico Nacional. La franja de totalidad cruzará la mitad norte peninsular y llegará hasta Baleares, mientras que el resto del país podrá disfrutar de un eclipse parcial.

La sombra de totalidad recorrerá antes el norte de Siberia, el Ártico y el Atlántico Norte, pasando por Islandia antes de llegar a España. En territorio español, la franja entrará por Galicia y cruzará la península de oeste a este, pasando por ciudades como La Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma. El eclipse se verá en sus fases finales, con el Sol muy bajo, entre 2 y 12 grados de altura, lo que permitirá imágenes muy singulares combinando el fenómeno con monumentos, costas y paisajes, aunque también complicará su observación si el horizonte oeste no está despejado de edificios, montañas o árboles.

Cómo y cuándo se ven las perlas de Baily

Las perlas de Baily solo son visibles desde dentro de la franja de totalidad, y únicamente durante unos segundos: justo antes de que el Sol quede completamente cubierto (segundo contacto) y justo después de que empiece a reaparecer (tercer contacto). Cerca de la parte central de la franja, el periodo de totalidad podrá acercarse a los dos minutos, mientras que en otras zonas será mucho más breve, lo que también condiciona la facilidad para apreciar este y otros fenómenos asociados, como la corona solar o las llamadas sombras volantes.

Precauciones para observarlo con seguridad

Los expertos insisten en la importancia de proteger la vista durante todo el eclipse. Durante las fases parciales es imprescindible utilizar gafas homologadas con la norma ISO 12312-2, disponibles en ópticas, tiendas de astronomía y algunos supermercados. El riesgo es que, aunque una parte del Sol esté oculta, cada punto de su superficie sigue emitiendo una radiación muy elevada, capaz de dañar la retina sin que la persona lo perciba, ya que esta zona del ojo carece de terminaciones nerviosas que produzcan dolor. Tanto las perlas de Baily como el anillo de diamante son destellos de luz solar directa, por lo que también deben observarse con lentes certificadas o un visor solar adecuado, y solo se puede mirar sin protección durante los segundos exactos de la totalidad completa.

Quienes no se encuentren en la franja de totalidad, o vivan fuera de las zonas con visibilidad, podrán seguir el fenómeno a través de retransmisiones especializadas que cubrirán en directo el avance de la sombra lunar por Europa.