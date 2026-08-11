Llega a España el eclipse solar más largo de la historia de nuestro tiempo: el día se convertirá en noche en segundos

El eclipse solar más largo del siglo ya está aquí y promete ser un espectáculo único: durante unos momentos el día se convertirá en noche en un fenómeno que no se repetirá en 157 años. En España, la expectación es máxima ante un evento astronómico que marcará sin duda un antes y un después en la astronomía.

País Vasco se perfila como uno de los mejores puntos para observar el eclipse de sol, el cual no se repetirá en la comunidad hasta el año 2183. La franja de visibilidad será muy reducida y, para disfrutarlo de forma completa, solo se podrá disfrutar en Groenlandia, Islandia y la península ibérica. Durante el evento, el cielo se oscurecerá hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta.

También tendrán lugar fenómenos breves como las «Perlas de Baily», destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna. También aparecerá el «Anillo de diamante», un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz. Ambos efectos solo durarán unos segundos, pero están siendo de los momentos más esperados por todos.

Eclipse más largo del siglo

A pesar de contar con un evento único, este no será el eclipse solar total más largo del siglo. Eso sucederá el 2 de agosto de 2027, cuando, según los expertos, habrá un eclipse de un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos y que podrá ser visto en el norte de África, Medio Oriente y partes de Europa.

Para observar el fenómeno con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Sin ellas, cualquier rayo solar puede ser perjudicial para la vista. Aunque sea un evento único, habrá otro eclipse parcial el 26 de enero de 2028, el cual formará parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.