Calendario astronómico abril 2026: eclipses, fases de la Luna y eventos del cielo

En el siguiente calendario de astronomía de abril vemos los eventos más interesantes que no te deberías perder: fases de la Luna, lluvias de estrellas, planetas visibles y algunos sucesos próximos más en el cielo. No necesitas experiencia ni equipo profesional. A veces, con un poco de paciencia y un lugar oscuro, es más que suficiente.

Fases de la Luna en abril de 2026

La Luna marca el ritmo del cielo nocturno. Dependiendo de su fase, el paisaje cambia bastante, tanto para observar estrellas como para disfrutar de la propia Luna.

Estas son las fases lunares del mes:

Cuarto menguante: 7 de abril

Luna nueva: 16 de abril

Cuarto creciente: 23 de abril

Luna llena: 30 de abril

En la fase de Luna nueva, el cielo lo verás más oscuro y puedes aprovechar para ver las estrellas. Pero al llegar la Luna Llena, presta atención. El cielo se ilumina bastante y eso dificulta ver objetos débiles, pero a cambio ofrece una imagen espectacular. Es ideal para una noche tranquila o para hacer fotos.

Entre una fase y otra, los cuartos creciente y menguante ofrecen un equilibrio interesante. Hay luz lunar, pero sin ocultar completamente el resto del cielo.

¿Habrá eclipses en abril de 2026?

Si estás esperando un eclipse, este mes no es el momento. En abril de 2026 no hay eclipses relevantes visibles. Aun así, eso no significa que el cielo esté “vacío”. De hecho, abril es un mes bastante agradecido para observar otros fenómenos más accesibles y, en muchos casos, igual de interesantes.

Los eclipses suelen darse en periodos concretos del año, así que es normal que algunos meses pasen sin ellos. Este es uno de esos casos.

Lluvia de meteoros: las Líridas

Aquí sí tenemos uno de los platos fuertes del mes. Las Líridas son una de las lluvias de meteoros más conocidas de la primavera.

Fechas importantes

Actividad: del 16 al 25 de abril

Pico máximo: noche del 21 al 22 de abril

En condiciones ideales, se pueden ver entre 10 y 20 meteoros por hora. No es la lluvia más intensa, pero sí bastante constante.

Este año, además, las condiciones acompañan. La Luna estará en fase creciente, pero no será lo suficientemente brillante como para arruinar la observación.

Cómo verlas sin complicarte

Lo mejor de las Líridas es que no necesitas ningún equipo especial.

Algunos consejos útiles:

Busca un lugar oscuro, lejos de farolas.

Mira el cielo en general, sin fijarte en un punto concreto.

Ten paciencia: no es un espectáculo continuo.

Si puedes, túmbate o usa una silla cómoda.

Planetas visibles en abril de 2026

Abril también ofrece buenas oportunidades para observar planetas a simple vista. No hace falta telescopio, aunque unos prismáticos pueden ayudar.

Antes del amanecer

Venus: muy brillante, difícil de perder.

Mercurio: visible algunos días, pero más complicado de localizar.

Después del atardecer

Marte: con su característico tono rojizo

Júpiter: destaca por su brillo intenso

Si te animas con prismáticos, incluso podrás ver los satélites de Júpiter como pequeños puntos alineados. Es un detalle curioso que sorprende bastante.

Constelaciones que puedes ver este mes

El cielo de abril está en transición. Algunas constelaciones de invierno se despiden poco a poco, mientras otras empiezan a dominar.

Protagonistas de primavera

Leo: fácil de reconocer, muy visible.

Virgo: amplia y con muchas estrellas.

Boyero (Boötes): destaca por Arcturus, una de las estrellas más brillantes.

Despedida del invierno

Orión: aún visible, pero cada vez más bajo.

Tauro: con Aldebarán y las Pléyades.

Un buen ejercicio es comparar el cielo a principios y finales de mes. Verás cómo cambia sin darte cuenta.

Fechas clave para observar el cielo

Si quieres organizarte un poco, estas son algunas fechas interesantes:

7 de abril: cuarto menguante

16 de abril: Luna nueva (cielo más oscuro)

21-22 de abril: pico de las Líridas

23 de abril: cuarto creciente

30 de abril: Luna llena

No hace falta planificar todo al detalle, pero tener estas fechas en mente ayuda bastante.

Consejos sencillos para disfrutar más del cielo

No necesitas ser experto para disfrutar de la astronomía. Con unos pequeños trucos, la experiencia mejora mucho.

Busca oscuridad. Cuanta menos luz artificial haya, mejor verás el cielo.

Elige bien el momento. El cielo cambia a lo largo de la noche. Prueba a observar en diferentes horas.

Dale tiempo a tus ojos. Tardan unos minutos en adaptarse. Evita mirar el móvil constantemente.

Usa apps si lo necesitas. Pueden ayudarte a identificar estrellas y planetas fácilmente.

Un buen mes para empezar

Si nunca te has parado a observar el cielo, abril es un mes muy agradecido para empezar. No hace frío, no necesitas equipo y hay suficientes eventos como para engancharte.

Además, no todo tiene que ser espectacular. A veces, lo más interesante es reconocer una constelación por primera vez o ver pasar una estrella fugaz sin esperarlo.

Lo mejor de todo es que está al alcance de cualquiera. Solo necesitas un poco de curiosidad, algo de tiempo y ganas de mirar hacia arriba. Y con eso, el cielo ya hace el resto.

Lecturas recomendadas

Calendario de ciencia de la NASA 2026

Guía de astronomía 2026