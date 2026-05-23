Israel ‘trolea’ a Sánchez y pide «explicaciones» por la detención en España de cuatro activistas en el regreso de la Flotilla

Israel ha troleado a Pedro Sánchez este sábado y ha exigido «explicaciones» tras la detención de cuatro miembros de la Flotilla de Gaza, vinculada a los terroristas de Hamás, a su llegada a España en Bilbao. El Gobierno israelí ha ironizado con la actuación de las autoridades españolas en Bilbao y ha parafraseado a Sánchez en un mensaje en redes sociales: «Exigimos una explicación al Gobierno español sobre el trato que ha dado a los anarquistas de la flotilla». Algunos de sus miembros tienen lazos con los terroristas de Hamás y los terroristas del sur de Líbano de Hezbolá, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila.

Así las autoridades israelíes han ironizado públicamente con la detención en Bilbao de cuatro integrantes vinculados a la denominada Flotilla y han reclamado «explicaciones» al Gobierno de Pedro Sánchez, en un mensaje cargado de sarcasmo que ha sido interpretado como un nuevo golpe político a Moncloa.

La reacción se produjo poco después de conocerse la detención de cuatro miembros relacionados con esta iniciativa internacional propalestina, interceptados por las fuerzas de seguridad españolas en el marco de una actuación que ha generado una fuerte repercusión política tanto dentro como fuera de España.

El mensaje irónico de Israel

Fuentes oficiales israelíes utilizaron un tono abiertamente burlón al referirse al incidente y exigieron aclaraciones inmediatas al Ejecutivo español sobre las circunstancias de las detenciones. La ironía del mensaje ha sido leída en círculos diplomáticos como una forma de desacreditar la posición política del Gobierno de Sánchez, especialmente crítica en los últimos meses con la actuación militar israelí en Gaza después del ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre de 2023.

La publicación israelí no ha tardado en viralizarse y desató una oleada de reacciones políticas en redes sociales.

We demand an explanation from the Spanish government regarding its treatment of the flotilla anarchists pic.twitter.com/k2bbkKq7tm — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 23, 2026

Pedro Sánchez ha utilizado en diferentes ocasiones sus ataques a Israel para elevar su perfil político internacional. Las fricciones entre ambos países se han intensificado desde que España reconociera oficialmente al Estado palestino y elevara el tono de sus críticas contra la ofensiva militar israelí contra los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza. Entonces, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu criticó a Pedro Sánchez el momento para reconocer el Estado palestino, una opción diplomática valorada desde hace décadas, justo después del ataque de Hamás.

Israel ha acusado repetidamente al Ejecutivo español de alinearse con posiciones hostiles y de alimentar un discurso internacional contrario a sus intereses estratégicos de Israel. El gobierno de Netanyahu ha criticado a Sánchez por haber sido aplaudido por Hamás, Hezbolá y los ayatolás tras negar el uso de las bases de Rota y Morón a Trump para la guerra contra Irán.

Moncloa ha defendido sus decisiones apelando al derecho internacional y a la necesidad de avanzar hacia una solución política estable en Oriente Próximo. En cambio, la disidencia iraní le ha afeado que no defienda a los masacrados por los ayatolás de la misma forma que se preocupa por la causa palestina de la Franja de Gaza.

¿Qué ocurrió en Bilbao?

La actuación policial se produjo en el entorno del operativo vinculado a la Flotilla, una plataforma internacional de activistas que denuncia el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza y organiza acciones simbólicas de presión política y mediática.

Las fuerzas de seguridad españolas procedieron a la detención de cuatro personas por circunstancias que, por el momento, no han sido detalladas oficialmente.