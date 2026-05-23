Ésta es la lista que apoyará a Enrique Riquelme en las próximas elecciones del Real Madrid

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid ya tiene estructura. El empresario alicantino, fundador de Cox y primer aspirante en dos décadas dispuesto a competir con Florentino Pérez en unas elecciones, presentó una junta directiva compuesta por perfiles procedentes del mundo empresarial, financiero, sanitario, automovilístico y mediático. Un equipo con experiencia en grandes compañías nacionales e internacionales y con nombres muy reconocidos dentro del tejido empresarial español.

Enrique José Riquelme Vives (Presidente)

Empresario alicantino y fundador de Cox, grupo especializado en energías renovables y agua. En mayo de 2026 presentó oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid, convirtiéndose en el primer rival serio de Florentino Pérez en dos décadas. Forbes y varios medios le sitúan entre los empresarios jóvenes más influyentes del sector energético español.

Antonio Medina Cuadros (Vicepresidente)

Abogado y empresario, socio director del despacho Medina Cuadros Abogados. Ha trabajado en Telefónica y forma parte del entorno empresarial de Cox Energy, donde ocupó cargos de responsabilidad. También ha sido patrono de la Fundación Real Madrid.

Héctor Fabián Gómez-Sáinz García (Vocal)

Empresario mexicano vinculado históricamente al sector financiero e industrial. Ha formado parte de consejos de administración como el de GAM y aparece relacionado con operaciones empresariales y societarias internacionales.

Daniel Vicente Nicolás Miras (Vocal)

Empresario madrileño vinculado al sector de la joyería de lujo y miembro de la tercera generación de la firma familiar Nicols Joyeros. Actualmente ejerce como director de marketing y una de las caras visibles de la compañía, fundada en Madrid en 1917 y especializada en joyería artesanal y alta relojería. Formado en ADE e inversiones, impulsó junto a su hermana la expansión digital e internacional de la marca, convirtiéndola en una referencia del lujo “made in Spain”. También participa activamente en la difusión de la artesanía joyera española y en proyectos audiovisuales ligados al legado de la familia Nicols.

Rosauro Varó Rodríguez (Vocal)

Empresario sevillano muy conocido en el mundo corporativo español. Ha estado vinculado a compañías como Gowex, Prisa y diversas startups tecnológicas y de inversión. Mantiene relación con figuras del ámbito empresarial y deportivo español.

Raúl Rodríguez González (Vocal)

Ejecutivo español con una amplia trayectoria en medios de comunicación, banca y relaciones institucionales. Fue director de Relaciones Institucionales de Medina Cuadros Abogados y socio de Medina Cuadros Internacional. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y máster en Dirección Financiera, ocupó cargos de responsabilidad en Bankinter, Banco de Progreso y Bandesco antes de incorporarse al Grupo PRISA, donde llegó a ser consejero delegado de GDM y director general de la Cadena SER. También dirigió Radiópolis en México y presidió la Asociación Española de Radio Comercial (AERC).

José Olivé Pina (Vocal)

Ejecutivo español especializado en finanzas corporativas y energía. Actualmente ejerce como director financiero global (CFO) de Grupo Cox, donde lidera la estrategia financiera de la compañía y operaciones internacionales de gran relevancia, como la adquisición de Iberdrola México. Antes de incorporarse a Cox desarrolló su carrera en banca de inversión y consultoría estratégica, trabajando para firmas como JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse y Egon Zehnder. Está formado en el Instituto de Empresa (IE).

Ángel Martín Hernández (Vocal)

Médico español especializado en medicina y cirugía estética, fundador y director médico de Clínica Menorca desde 1990. Licenciado en Medicina y Cirugía, cuenta con formación especializada en cirugía estética, medicina estética y nutrición, y está considerado uno de los pioneros en España en técnicas de lipoescultura superficial y rejuvenecimiento facial. A lo largo de su trayectoria ha realizado más de 10.000 intervenciones quirúrgicas y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales del sector. También preside la Fundación Clínica Menorca y es una figura habitual en medios de comunicación especializados en salud y estética.

José Alberto Martínez Cepero (Vocal)

Directivo español del sector de la automoción con una larga trayectoria en Volkswagen Group Retail Spain. Actualmente ejerce como director gerente de Audi Retail Madrid y de AutoCenter Škoda Madrid, además de desempeñar responsabilidades regionales en el área de vehículo de ocasión y postventa. Lleva más de 29 años vinculado al grupo Volkswagen y ha participado en proyectos estratégicos de patrocinio y expansión comercial, incluyendo la histórica relación entre Audi y el Real Madrid.

Juan Luis Mendoza Solano (Vocal)

Empresario español vinculado históricamente al sector de la automoción y la inversión privada. Ha ocupado cargos de responsabilidad en compañías como Movilnorte y Baumer Automoción, ligadas al mundo del motor y la distribución de vehículos premium. En 2018 se incorporó como socio a DStills Group, grupo especializado en restauración y ocio, para impulsar su crecimiento y expansión. También ha desarrollado actividad empresarial a través de sociedades patrimoniales e inversiones familiares en Madrid.

María Rocío Sobrini Patxot (Vocal)

Directiva española vinculada al ámbito empresarial y societario. Ha desempeñado cargos de administración y representación en distintas compañías mercantiles relacionadas con inversión y gestión patrimonial. Según registros empresariales, figura como administradora y apoderada en varias sociedades españolas, desarrollando funciones de dirección y supervisión corporativa.

Francisco Gaspar Riquelme Rubira (Secretario)

Vinculado familiar y empresarialmente al entorno de Enrique Riquelme y al grupo Cox. Figura como uno de los hombres de confianza del empresario alicantino dentro de su estructura societaria.

Cinco nombres más

En las próximas semanas se sumarán más nombres a esta lista. Uno de ellos será el de David Mesonero, que es un directivo español vinculado al sector energético y financiero, actualmente ligado a Iberdrola, donde ocupa responsabilidades en el área de desarrollo corporativo, alianzas estratégicas y operaciones internacionales. Anteriormente, fue director financiero (CFO) de Siemens Gamesa y miembro de su comité de dirección, además de desempeñar distintos cargos de peso dentro del grupo energético presidido por Ignacio Sánchez Galán, que es su yerno.

Por otro lado, OKDIARIO también puede confirmar que estará Damaso Quintana, conocido como «el rey del cobre», es un empresario español especializado en el sector sanitario y farmacéutico, conocido principalmente por ser presidente y fundador de Atrys Health, compañía enfocada en medicina de precisión, telemedicina y diagnóstico oncológico. A lo largo de su trayectoria ha impulsado numerosos proyectos vinculados a la innovación médica y tecnológica, convirtiéndose en una figura destacada dentro del ámbito de la salud privada en España. También ha mantenido presencia en distintos consejos empresariales y foros relacionados con la inversión y la biotecnología.