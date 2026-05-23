La grada de animación Real Madrid despidió a Alaba… ¡levantando sillas!

La silla volvió a lucir arriba en el Santiago Bernabéu. La levantaron miles de aficionados de la grada de animación del Real Madrid en honor a David Alaba, que este sábado ha jugado su último partido con el equipo blanco. La secuencia se produjo en el minuto 70 del partido contra el Athletic, cuando el austriaco se marchó sustituido. Al homenaje colaboraron sus compañeros, que lo despidieron con un emotivo pasillo. Se va Alaba, se va el hombre de la silla.

«El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia», reza el comunicado oficial con el que Real Madrid ha despedido a Alaba.

El central llegó en verano de 2021 procedente del Bayern de Múnich. Vino libre después de que terminara el contrato con el cuadro germano ese mismo año. En estas cinco temporadas, David Alaba ha defendido la camiseta del Real Madrid en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. El Real Madrid se despidió en sus medios oficiales con un cariñoso texto.

«David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa», dijo Florentino Pérez. «El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo», finalizó el escrito del club blanco.