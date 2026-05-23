Carvajal se despide como lo hacen las leyendas

Era su día. Era su noche. Posiblemente, no era tal y como se la imaginaba, pero la quería disfrutar igualmente. Dani Carvajal se despidió del Real Madrid, del Santiago Bernabéu, de su casa, de su club y de la que ha sido su vida como lo hacen las leyendas: a lo grande. El capitán portó por última vez el brazalete de capitán del conjunto blanco en un duelo ante el Athletic intrascendente en cuanto a lo competitivo, pero tremendamente emotivo para un jugador que deja una trayectoria inmaculada y legendaria.

Dani Carvajal saltó al césped del Santiago Bernabéu por última vez como jugador del Real Madrid visiblemente emocionado. Miraba al fondo sur y escuchaba cómo cantaban eso de «¡Carvajal, Carvajal, Carvajal, te quiero!». Todo esto acompañado de una lona en la que aparecía un joven Carvajal junto a Alfredo Di Stéfano el día en el que el lateral, siendo apenas un niño y un canterano más, puso la primera piedra de Valdebebas. Una fotografía cargada de simbolismo que resume perfectamente lo que ha significado el capitán para el Real Madrid. Además, se podía leer «el sueño de un niño, el triunfo de una leyenda» y un «gracias, Carvajal».

Luego, la pelota echó a rodar y Carvajal quiso dejar huella en este encuentro. Primero, con una grandísima asistencia a Gonzalo para que el canterano hiciese el primer gol madridista. De canterano a canterano. De madridista a madridista. Luego, comenzó la acción que dio pie a la jugada que finalizó con gol de Mbappé. No obstante, esto era lo de menos, puesto que lo importante era decir adiós a una leyenda y el Bernabéu lo hizo como acostumbra en los últimos años: a lo grande.

Alaba, su último baile

También fue el último baile de David Alaba, el hombre de la silla. El central que dejó una imagen icónica aquella noche para el recuerdo remontando al PSG, pero que también dejó grandísimas actuaciones. Una gravísima lesión no le dejó brillar tanto como se esperaba en el club blanco. Cuando Arbeloa le cambió por Huijsen, el Bernabéu se puso en pie y en la Grada de Animación levantaron una silla, recordando aquella noche.

El perdón para Ceballos

Ceballos también tuvo su momento. Tras estar apartado por parte de Arbeloa en los últimos encuentros, el salmantino tuvo el detalle no sólo de citarle para este duelo contra el Athletic, sino de darle unos minutos para poder despedirse del Santiago Bernabéu. Le queda un año de contrato, pero no seguirá.

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