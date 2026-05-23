El palmarés de Dani Carvajal con el Real Madrid: cuántas Champions League, Ligas, Copas del Rey y otros títulos ha ganado

Dani Carvajal se ha despedido este sábado del Real Madrid después de 23 temporadas en el club merengue, 13 de ellas en el primer equipo. El lateral diestro ha marcado una época en los 452 partidos que ha vestido la camiseta blanca, con la que ha levantado 27 títulos. Una cifra que sólo supera Luka Modric, al que relevó Carvajal de la capitanía el pasado verano. El futbolista español ha dicho adiós al Real Madrid ante un Santiago Bernabéu entregado a aquel niño que puso la primera piedra en Valdebebas junto a Alfredo di Stefano, convertido en leyenda del equipo merengue 22 años después.

Lo más destacado en el palmarés de Dani Carvajal con el Real Madrid son las Champions League. El defensor pertenece al selecto club de futbolistas que han levantado seis Copas de Europa, compuesto exclusivamente por jugadores del Real Madrid. Nacho, Luka Modric, Toni Kroos y el propio Carvajal empataron con Paco Gento con la consecución de ‘La Decimoquinta’ en 2024. Ante el adiós de Kroos y Nacho aquel verano, Modric y Carvajal vislumbraban la opción de conquistar su séptima ‘Orejona’. En el caso del canterano madridista, una terrible lesión que afectó a su ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de su pierna derecha le dejó fuera de combate toda la temporada.

Después de un tortuoso proceso de recuperación, el lateral diestro no ha podido volver a su mejor versión en la campaña 2025/26; en la que ha encadenado diversos problemas físicos. A sus 34 años, Dani Carvajal dice adiós al Real Madrid con 27 títulos y el legado de ser un imprescindible en la época de mayor gloria del club blanco, con seis Champions entre 2014 y 2024. En la última de ellas, además, fue decisivo con el tanto que abrió el marcador en la final y que le valió para ser elegido como MVP del encuentro. A nivel europeo, Carvajal también ha ganado cinco Supercopas de Europa, mientras que en el plano internacional ha levantado seis Mundiales de Clubes.

A nivel nacional, el lateral de Leganés ha conquistado cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Como canterano del Real Madrid, Carvajal sumó el título de División de Honor y la Copa de Campeones con el Juvenil merengue. Además, fue una pieza importante en el campeonato de 2ªB del Castilla en 2012 y el ascenso a Segunda División con un recordado equipo que contaba en sus filas con nombres como Nacho, Morata, Joselu o Jesé. Desde el filial dio el salto al Bayer Leverkusen, donde se fogueó antes de iniciar una inolvidable etapa en el Real Madrid que inició en 2013 y se cierra en mayo de 2026.

El palmarés de Dani Carvajal con España

Dani Carvajal también cuenta con un importante palmarés en la selección española. En categorías inferiores, ganó el Europeo Sub-19 2011 y se coronó también con ‘La Rojita’ (Sub-21) en 2013. Con la Absoluta, dos lesiones en finales de Champions le privaron de disputar el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016. Después de dos decepcionantes torneos mundialistas en 2018 y 2022, Carvajal vivió sus mejores años con la Selección en la treintena. Primero, levantó la Nations League en 2023, para coronarse un año después en la Eurocopa como una de las piezas clave de la España campeona. Un torneo que fue el último gran servicio de un Dani Carvajal al que la falta de continuidad esta temporada le ha dejado fuera de la prelista para el Mundial de este verano.