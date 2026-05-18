Modric hace historia y jugará su quinto Mundial
Modric volverá a intentar hacer historia el Mundial
Gvardiol, Kovacic, Budimir y Perisic, también convocados con Croacia
Bélgica da su lista para el Mundial: Courtois como líder y con el español Matías Fernández-Pardo
Luka Modric es inmortal. A sus 40 años, el futbolista del Milan jugará su quinto Mundial con Croacia después de entrar en la lista definitiva de la selección de Zlatko Dalić. En lo que parece que será su último gran torneo liderando a su país, Modric buscará una nueva gesta después de haber rozado la gloria en las dos últimas ediciones.
Un camino que empezó en 2006 y que siguió en 2014 para dar el salto definitivo en 2018 y en 2002. En Rusia rozó la gloria siendo subcampeón, perdiendo ante Francia, y luego en Qatar logrando el tercer puesto. Dos ediciones que Modric capitaneó. Un póker de Mundiales para unirse a la lista de otros longevos como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que jugarán su sexto Mundial.
Aunque hace unos días, Luka sufrió una lesión muscular en su pierna derecha, se espera que el ex del Real Madrid esté en plenas condiciones para arrancar con Croacia en una fase de grupos contra Inglaterra, Panamá y Ghana. El próximo 1 de junio, Dalic dará los 26 nombres definitivos, pero Modric entrará por su veteranía y siendo referente de un grupo que buscará llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo.
También destacan otros nombres conocidos como Livakovic, Gvardiol, Kovacic, Perisic y Budimir, entre muchos otros, como dos jugadores de la Real Sociedad, Caleta-Car y Sucic. Croacia jugará dos amistosos el próximo 2 y 7 de junio ante Bélgica y Eslovenia, respectivamente, antes del primer partido de fase de grupos ante Inglaterra el 17 de junio.
Lista de convocados de Croacia para el Mundial
- Porteros: Dominic Livaković, Dominik Kotarski y Ivor Pandur.
- Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.
- Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.
- Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa y Igor Matanovic.