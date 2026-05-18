Modric hace historia y jugará su quinto Mundial

Luka Modric es inmortal. A sus 40 años, el futbolista del Milan jugará su quinto Mundial con Croacia después de entrar en la lista definitiva de la selección de Zlatko Dalić. En lo que parece que será su último gran torneo liderando a su país, Modric buscará una nueva gesta después de haber rozado la gloria en las dos últimas ediciones.

Un camino que empezó en 2006 y que siguió en 2014 para dar el salto definitivo en 2018 y en 2002. En Rusia rozó la gloria siendo subcampeón, perdiendo ante Francia, y luego en Qatar logrando el tercer puesto. Dos ediciones que Modric capitaneó. Un póker de Mundiales para unirse a la lista de otros longevos como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que jugarán su sexto Mundial.

Aunque hace unos días, Luka sufrió una lesión muscular en su pierna derecha, se espera que el ex del Real Madrid esté en plenas condiciones para arrancar con Croacia en una fase de grupos contra Inglaterra, Panamá y Ghana. El próximo 1 de junio, Dalic dará los 26 nombres definitivos, pero Modric entrará por su veteranía y siendo referente de un grupo que buscará llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo.

También destacan otros nombres conocidos como Livakovic, Gvardiol, Kovacic, Perisic y Budimir, entre muchos otros, como dos jugadores de la Real Sociedad, Caleta-Car y Sucic. Croacia jugará dos amistosos el próximo 2 y 7 de junio ante Bélgica y Eslovenia, respectivamente, antes del primer partido de fase de grupos ante Inglaterra el 17 de junio.

Lista de convocados de Croacia para el Mundial