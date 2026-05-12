El nuevo negocio de Messi en Barcelona en el que ha invertido casi 12 millones de euros

Leo Messi ha vuelto a invertir en Barcelona. Concretamente, ha comprado las antiguas galerías Via Wagner. Edificio Rostower, la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) presidida por el futbolista argentino, ha adquirido el edificio ubicado en el Turó Park por 11,5 millones de euros, según informó el vendedor de este activo, el private office de Alejandro Alcaraz, Santomera Bay.

La operación llega semanas después de que se anunciara la compra del UE Cornellà, un club de la quinta categoría del fútbol español, también por parte del jugador argentino, que actualmente milita en el Inter de Miami y que aumenta así sus inversiones en la Ciudad Condal y su área metropolitana. Las antiguas galerías Via Wagner permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes. Con Messi como nuevo propietario, ahora se acometerá una reforma integral del edificio, de 4.000 metros cuadrados, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler.

«El proyecto suscita en estos momentos el interés de varios operadores tier 1 del ámbito financiero como potenciales ocupantes, si bien aún no se ha cerrado quién ocupará finalmente el activo», asegura la sociedad vendedora. Santomera Bay adquirió el edificio en 2025, un activo que «había despertado el interés de los principales family offices e inversores institucionales, así como de múltiples operadores, por su enclave y valor patrimonial, siendo finalmente Edificio Rostower socimi quien se ha adjudicado el proyecto», añade esta sociedad.

Un Leo Messi que también es propietario de MiM Hotels, marca que agrupa establecimientos hoteleros situados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos ellos operados por Meliá Hotels International, así como de los restaurantes Hincha, gestionados por el prestigioso chef Nandu Jubany. «Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Leo Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales y refuerza su posición como capital europea de referencia para la inversión inmobiliaria de alto valor», subraya también Santomera Bay.

Messi y el Cornellá

Hace unas semanas, Messi se convertía en el propietario del UE Cornellà. El futbolista del Inter de Miami y de la selección argentina compró el club catalán, que milita actualmente en la quinta categoría del fútbol español, la Tercera RFEF, y se encuentra inmerso en la lucha por el ascenso. La entidad, fundada en 1951, anunció la adquisición en un comunicado que destaca cómo esta operación refuerza «la estrecha relación» del rosarino con Barcelona y «su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local» en Cataluña.

«La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo», señalaba el escrito.