David Raya quiere debate

David Raya volvió a firmar una actuación de matrícula de honor con el Arsenal. Esta vez fue en la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Sporting de Portugal en el José Alvalade. El guardameta sostuvo a su equipo con grandes paradas durante los 90 minutos, hasta que Havertz consiguió romper el 0-0 en el 91. Sus magníficas intervenciones aumentan todavía más el debate en la portería de la selección española.

El portero del Arsenal fue nombrado MVP del partido. No es para menos. Estuvo a un nivel soberbio durante todo el encuentro y eso le permitió dejar la portería a cero. Hasta cinco paradas decisivas hizo David Raya, que provocaron la desesperación de los jugadores del Sporting. Mantuvo vivo a su equipo en un partido bastante gris de los ingleses, y Havertz acabó rematando el trabajo de su compañero con un gol en el tiempo de descuento de la segunda parte que pone por delante a los gunners en la eliminatoria.

Raya sigue dando motivos a Luis de la Fuente para asaltar la titularidad con España. Aunque a día de hoy, Unai Simón es el portero del seleccionador español y esa decisión parece inamovible de cara al Mundial. Pero el portero del Arsenal quiere debate y está dando mucho que hablar esta temporada. Es el mejor guardameta de la Premier League y sus paradas así lo reflejan. Frente al Sporting en Champions dio un nuevo recital.

El español tuvo que emplearse a fondo desde el inicio. Casi sin tiempo para entrar en calor, en el minuto seis de partido, sacó una mano providencial a un disparo de Maxi Araujo para evitar el primero de los portugueses. El balón se estrelló en el larguero tras tocar en la mano del 1. Ya en el final del partido, en el minuto 83, volvió a aparecer con otro paradón. Luis Suárez puso un centro perfecto desde la derecha que acabó rematando Catamo picado abajo, pero el internacional español se estiró y evitó que entrara en su portería.

Los lusos no sabían qué hacer para batirle; lo intentaron todo. Pero todavía quedaría una última parada, marca de la casa. En el minuto 87, Catamo finalizó una contra perfecta de los locales con un disparo raso que detuvo Raya. El rechace se quedó muerto, pero el catalán estuvo rápido y se estiró a la perfección para tapar el tiro de Luis Suárez. El muro español apareció de nuevo para salvar al líder de la Premier y mantener abierto ese debate en la portería de la Selección, donde lucha por un puesto con Unai Simón y Joan García.