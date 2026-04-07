El Arsenal toma la delantera, pero con mucho suspense y con un David Raya imperial bajo palos. El conjunto inglés se encontró con un férreo Sporting de Portugal, que sólo cedió en el descuento. No fue hasta el 91′ cuando los de Mikel Arteta se pusieron en ventaja en la eliminatoria. Una renta mínima, por 0-1, pero teniendo en cuenta que la vuelta se celebrará en Londres, es suficiente para un equipo que llegaba tocado en lo anímico, tras caer en Copa ante un Segunda, y al que le empezaban a aparecer las dudas. Pero entonces llegó Kai Havertz, que resolvió ante Rui Silva, en lo que fue un premio a la insistencia de los gunners.

Una renta mínima, por 0-1, pero teniendo en cuenta que la vuelta se celebrará en Londres, es suficiente para un equipo que llegaba tocado en lo anímico, tras caer en Copa ante un Segunda, y al que le empezaban a aparecer las dudas. Pero entonces llegó el delantero alemán, que resolvió ante Rui Silva, en lo que fue un premio a la insistencia de los gunners.

Havertz fue el más listo de la clase, aprovechando una de las pocas claras que concedieron los portugueses. El delantero del Arsenal consiguió plantarse solo ante Rui Silva, colándose entre los centrales, aprovechando un envío de Martinelli al corazón del área. Un gol con el que el líder de la Premier y el principal favorito –por el momento– de esta Champions, consigue llevarse la eliminatoria en ventaja a casa.

Hay que recordar que el equipo de Arteta está en el lado del cuadro del Barcelona y el Atlético de Madrid y que este resultado los convertiría en el rival de los equipos españoles. David Raya fue también el protagonista del partido con varias paradas de enorme mérito que ponen al portero en la puja por la titularidad de la selección española.

El Arsenal fue capaz de capaz de sobreponerse a la baja de Saka y ahora los gunners vuelve a tener un pie en las semifinales de la Champions, ronda en la que cayeron la pasada temporada tras apear en los cuartos de final al Real Madrid. Los londinenses cumplen objetivos.