David Raya: «Nos enorgullece haber traído tanta felicidad a España»

Mañana lluviosa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De esas que echan para atrás. Pero también frenética. Día de entrevistas antes de que España afronte los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Holanda. Palabras mayores. Los hombres de Luis de la Fuente desfilan entre periodistas ansiosos por preguntarles. El más madrugador es Morata y el más tardío un David Raya que se sentó a dialogar con OKDIARIO.

David Raya (1995, Barcelona) nos espera sentado y relajado en una de las salas que la Federación se ha esforzado por habilitar para los medios en un día complicado. Siempre es complicado cuando la climatología no acompaña. El portero del Arsenal afronta esta eliminatoria tras abrir el debate de una portería que parecía cerrada por Unai Simón, pero el catalán no ha dudado en aprovechar su oportunidad en una Liga de Naciones que lleva su firma.

Pregunta: La primera pregunta es obligada. En vaya lío han metido a Luis de la Fuente, ¿no?

Respuesta: Está claro que se está hablando de la portería, pero bueno, creo que es algo bonito para todos. Creo que todo entrenador quiere tener las cosas difíciles. Yo creo que es algo muy bonito que haya ese debate.

P: Imagino que no, pero ¿Luis de la Fuente les ha dicho ya más o menos cuál es su plan en la portería?

R: No, no ha dicho nada. Al fin y al cabo estamos aquí para los tres que estamos aquí. Estamos para ayudar al equipo y cualquiera de los tres que vaya a jugar, estará ahí para intentar ayudar al máximo y poder clasificarnos para las semifinales.

P: Lo que está claro es que esta Liga de Naciones, quitando el último partido, lleva su sello. ¿Te dolería un poquito no estar contra Holanda?

R: Está claro que todos queremos jugar. Yo creo que he tenido la suerte, por así decirlo, porque Unai se tuvo que operar y he podido aprovecharlo. Eso ya es decisión del míster. Vamos a estar ahí para ayudar, ya sea dentro o fuera del campo, pero está claro que es algo que sí quiero. Quiero jugar, venimos aquí a eso y a ayudar al equipo. Cualquier jugador te mentiría si dijera que no quiere jugar.

P: Mencionaba a Unai. ¿Cómo es su relación dentro del vestuario? ¿Cómo valora ese trato que tienen los dos al competir por el mismo puesto?

R: Tenemos muy buena relación. Desde el primer día que llegué me recibió con los brazos abiertos. Me ha ayudado muchísimo a integrarme. Tenemos muy buena relación fuera y dentro del campo. No va a cambiar el hecho de que los tres porteros estamos luchando por una posición. Al fin y al cabo, la decisión la toma el míster. Somos amigos dentro y fuera del campo.

P: Ahora que habla de Remiro. ¿Cómo de importante es en el vestuario?

R: Tenemos la suerte de tener un grupo fantástico, con una calidad humana increíble. Remiro es top, tanto como portero como persona. Es una grandísima persona. Ayuda en todo lo que puede, está ahí para sacarte una sonrisa, hacerte reír y, sobre todo, apoya dentro y fuera del campo. Está claro que es un gran portero y es una ayuda para todos.

P: Hablaba del grupo. Luis de la Fuente menciona mucho la palabra equipo. ¿El poderío de esta selección española recae en la fuerza del grupo?

R: Sí, yo creo que es una gran ventaja. Desde fuera no se ve lo bueno que es estar dentro de este equipo. Muchos de nosotros lo hemos dicho, esta Selección no es sólo una selección, es una familia. Y la verdad es que eso te ayuda mucho. Ganar la Liga de Naciones, haber ganado la Eurocopa, esos 45 días que hemos estado juntos, te hace conocer a tus compañeros, pero siempre con buen rollo y muchas risas. Es un arma muy importante que tenemos.

P: Lleva mucho tiempo fuera de España, sabe perfectamente cómo es este país. ¿Es una responsabilidad importante representar a España, sobre todo con todo lo que significa para los españoles?

P: Sí, creo que somos la cara pública de la Selección y tenemos que dar ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Es gratificante que todo el país se una para vernos jugar, para salir con la bandera y la camiseta española. Es algo muy bonito y muy especial. Después de ganar la Liga de Naciones y la Eurocopa, la felicidad que hemos traído a España es algo increíble. No nos dimos cuenta de lo grande que era hasta que llegamos a Madrid, cuando vimos a toda la gente en las calles. Nos enorgullece haber traído tanta felicidad al país.

P: Futbolísticamente, ¿posiblemente el mejor momento de su carrera fue el día en el que llegaron a Madrid?

R: Sí, al final fue algo muy especial. Empezamos la Eurocopa sin mucha expectativa de la gente. Nadie nos daba como favoritos. Hablaban de Inglaterra, Francia, incluso Holanda. Pero eso nos ayudó a estar sin presión, sabiendo lo buenos que somos. La clasificación que hicimos fue perfecta. Y la forma en que llegamos a la final, el fútbol que jugamos, y las selecciones contra las que pasamos, como Alemania y Francia, todas eran candidatas a ganar. Cuando ganamos, la felicidad fue inmensa. Es muy difícil de explicar con palabras, es algo que tienes que vivir.

P: ¿Se consideran la mejor selección del mundo?

R: Nos sentimos como un gran equipo, con la capacidad de ganar a cualquiera, pero en el mundo hay selecciones muy poderosas. Sabemos que cualquier equipo puede ganarte, pero nosotros tenemos un gran equipo y una calidad humana increíble. Si hacemos las cosas bien, podemos ganar a cualquiera.

P: Es un portero con un estilo de juego muy marcado con los pies, casi como un líbero. ¿Eso le ha provocado pelear contra ciertos estereotipos de lo que se espera de un portero?

R: Sí, el fútbol ha evolucionado mucho. La posición de portero ha cambiado a gran escala. Hoy en día, los porteros necesitamos cualidades diferentes a las que teníamos hace 10 o 20 años. En mi club, el Arsenal, jugamos mucho con el balón en los pies. Yo, por ejemplo, actúo casi como un central en algunas jugadas. El fútbol sigue evolucionando, y el juego de pies es algo esencial para los porteros hoy en día, incluso desde las categorías inferiores.