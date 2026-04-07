La FIFA abre expediente a España por los cánticos de «musulmán el que no bote» en Cornellá

La FIFA, máximo organismo del fútbol mundial, ha abierto un expediente a la Federación Española de Fútbol por los gritos de «¡musulmán el que no bote!» en el partido amistoso que jugó España ante Egipto la semana pasada en el RCD Stadium de Cornellá.

En concreto, y tal y como recoge la FIFA en un comunicado, «se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto». Es el Comité Disciplinario de la FIFA quien abre el expediente, ya que puede actuar al estar incluidos esos cánticos en el acta del árbitro del partido.

Durante ese partido, jugado en el estadio del Espanyol, parte de la grada hizo esos cánticos racistas, que han sido condenados por gran parte del fútbol y de la sociedad, pero que ahora serán investigados por parte de la FIFA. En varios momentos de ese encuentro, a los 10 minutos de la primera parte y posteriormente en otros instantes del encuentro, una parte de la grada coreó el cántico «musulmán el que no bote», después de que ya al inicio también hubiese pitidos al himno egipcio.

La apertura de un expediente no significa que vaya a haber sanción. Puede haberla o no. Lo que ocurre ahora, en la práctica, es que ese Comité Disciplinario de la FIFA se reunirá para debatir las posibles sanciones, que pueden ir desde una multa económica a un apercibimiento, o bien a la clausura de la sede (o parte de una grada).

El partido fue amistoso, organizado por la Federación Española de Fútbol (que hizo de anfitrión, en este caso ante Egipto), pero la FIFA, máximo organismo, puede perfectamente entrar a colocar sanciones ante cualquier infracción de su reglamento. Y en este caso se podría hacer por ser cánticos hirientes o racistas. El investigado en este asunto es la Federación Española de Fútbol, organizadora del encuentro.