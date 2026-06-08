El Camp Nou se encarece y el Barça estará obligado a pedir un crédito para terminar la reforma

Joan Laporta tendrá que recurrir a sus socios para continuar con la reforma del Camp Nou. El crédito de 1.450 millones concedido por Goldman Sachs para la remodelación del estadio y el resto de proyectos del Espai Barça no será suficiente ni siquiera para culminar las obras del Spotify Camp Nou. El dirigente culé deberá solicitar una ampliación del presupuesto a los socios compromisarios del FC Barcelona, que planea hacer en la Asamblea Extraordinaria del mes de julio, aunque también cabe la opción de esperar a la Asamblea Ordinaria que coincide con el inicio de la próxima temporada.

El dinero del préstamo que permitió iniciar la remodelación del Camp Nou y el desarrollo del resto del Espai Barça se está agotando, pese a que aún no están habilitadas todas las zonas del recinto en el que disputa sus partidos el primer equipo masculino. Actualmente, el estadio del club blaugrana tiene disponibles 62.657 asientos, lejos de los 104.600 que se prevén una vez finalicen las obras. La última fase completada fue la 1C y, ahora, el Barça se encuentra a la espera de la autorización del Ayuntamiento de Barcelona para proseguir con la construcción de dos anillos VIP y la reforma de la tercera grada del Spotify Camp Nou.

La conclusión de la reforma del estadio está prevista para el año 2028, aunque no se descartan retrasos en los plazos habituales en este tipo de operaciones. Entre las obras aún pendientes están las de los anillos de compresión y la cubierta, lo que obligará al FC Barcelona a un nuevo traslado mientras se realicen. Antes de continuar con la reforma, Joan Laporta tendrá que pedir ante los socios la autorización para ampliar el presupuesto previsto para la reforma del estadio y los diferentes proyectos incluidos en el Espai Barça.

A Laporta se le acaba el ‘crédito’ con el Camp Nou

Tanto Joan Laporta como su Junta Directiva han llegado a la conclusión en las últimas semanas de que los 1.450 millones de euros de crédito concedidos por Goldman Sachs no serán suficientes para acometer todas las operaciones, según ha informado el medio catalán Diari Ara. Cabe recordad que el proyecto del Espai Barça va mucho más allá del Camp Nou. De hecho, pese a que el estadio es la joya de la corona del plan del club blaugrana, se espera que al totalidad del proyecto no finalice hasta 2032. Los retrasos en los plazos por parte de la constructora Limak han sido habituales desde el primer momento de una concesión que generó muchas dudas por la inexperiencia de la empresa turca en obras de estas dimensiones.

El Espai Barça incluye también la construcción de un nuevo Palau Blaugrana y la reforma del entorno urbano del Camp Nou con la creación del Campus Barça. Un plan ambicioso, pero que continúa alargándose en el tiempo con avances poco significativos y que ahora suma un nuevo contratiempo. El FC Barcelona volverá a comprometer su economía para solicitar una ampliación de presupuesto más allá de los 1.450 millones de euros con aún muchos pasos que dar para la conclusión de las obras.