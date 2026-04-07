La Federación multa a Piqué por cuarta vez por sus encontronazos con los árbitros

Gerard Piqué vuelve a ser multado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por sus encontronazos con los árbitros. El propietario del Andorra y ex jugador del Barcelona acumula esta temporada cuatro multas por sus incidentes en los duelos del equipo del principado. En esta ocasión, ha sido por lo sucedido en el Andorra–Málaga y por una suma de 12.000 euros.

Al no tener un cargo en el club, puesto que la propietaria del club es su empresa, Kosmos Global Holding. Por ello, al carecer de un puesto en la directiva del Andorra, la multa recae sobre el club andorrano. En total, por las salidas de tono en esta temporada, el club ha sido multado ya con más de 40.000 euros. Además, recibió una advertencia por parte de la RFEF de perder puntos, aunque tras este nuevo incidente no se les ha impuesto.

El acta del Andorra–Málaga recogía lo siguiente: «Una vez finalizada la primera parte, y estando en el túnel de vestuarios, Gerard Piqué se dirigió en actitud agresiva al árbitro asistente número 1, a voz en grito y señalándole con el dedo índice a escasos centímetros de la cara, empleando los siguientes términos de forma reiterada: ‘Es un robo histórico’ y ‘lo voy a subir en Twitter’. Dicha persona también se dirigió de forma ofensiva contra los miembros del Málaga, teniendo que ser separado por miembros del Andorra y de seguridad».

Es la cuarta ocasión este curso que el Andorra es multado por culpa de Piqué. Primero fue contra el Mirandés, por dirigirse al árbitro «a voz en grito y en actitud intimidatoria» y «realizando observaciones sobre las decisiones», como se recogió en el acta. Ante Deportivo y Leganés también tuvo encontronazos con los colegiados: «Qué fácil es pitar a los pequeños, esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta».

La RFEF ya había advertido a Piqué y al Andorra con la posible pérdida de tres puntos. Sin embargo, después de otros dos incidentes todavía no se han tomado medidas de este tipo. Según el artículo 93.1 del Código de Disciplina de la Federación, se enfrentaría a la «inhabilitación o suspensión por tiempo de un mes a dos años o de al menos cuatro encuentros», pero al no tener cargo en el club, sería la entidad a la que se le podría sancionar con la «clausura, total o parcial, de hasta tres partidos o dos meses o deducción de tres puntos en la clasificación final».