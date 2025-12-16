La denuncia de Aitor Rubial cuando le gritan «píntate las uñas»: «Ale, homófobo… Me pasa en cada partido»

Empate a nada y a todo en Vallecas. Rayo y Betis se neutralizaron en un partido insípido, de pocas alternativas y que no sirve a nadie. Al finalizar, Aitor Ruibal fue el encargado de analizar el partido a pie de campo y estaba respondiendo a una cuestión sobre el resultado cuando fue increpado desde la grada. «Píntate las uñas», le gritó un aficionado mientras era entrevistado.

«¡Ale, homófobo! Bueno, da igual, esto me pasa cada partido, no pasa nada…». A continuación ya valoró cómo había visto el partido desde el terreno de juego. Fue el último episodio de una grada retrógrada que ya protagonizó aquel famoso incidente con Ocampos en el que un aficionado introdujo su dedo en el trasero del futbolista. Aitor Ruibal es objeto de críticas desde hace tiempo.

«Ale, homófobo…» 🗣️ La respuesta de Aitor Ruibal tras un grito desde la grada de Vallecas. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TSG5fs9CwS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 15, 2025

En 2023 acudió a la boda de Camarasa, su compañero de equipo por aquel entonces, y las redes sociales se llenaron de mensajes en su contra por llevar un bolso. Ruibal decidió alzar la voz. Acusó a una minoría ruidosa» de ridiculizarle a él y a Iglesias. «Debemos mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole. Hay que condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida», zanjó.