Drama Mundial con Fermín: será operado y no estará con España

Fermín López se pierde el Mundial con España. Las pruebas realizadas al centrocampista del Barcelona tras las molestias que sufrió ayer ante el Betis que sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión delicada que le obligará a pasar por el quirófano, para drama de Luis de la Fuente, que descarta por completo las posibilidades del mediocentro de estar en su primera gran cita mundialista pese a su gran temporada con el Barça.

«El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho», informó el Barcelona en un corto y breve comunicado en el que anunciaba, además, que el Fermín tendrá que pasar por el quirófano, descartando sus opciones de estar con España en el Mundial: «El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico».

La lesión apareció tras las molestias sufridas por el mediocentro durante el duelo frente al Betis en el Camp Nou. Fermín fue titular y actuó nuevamente en la banda izquierda, una posición que había ocupado con frecuencia en el este tramo decisivo de la temporada para los culés, con el título en juego, ya en su bolsillo. Pero el andaluz no pudo completar el partido y fue sustituido en el descanso por Alejandro Balde después de notar dolor en la zona afectada.

Las pruebas médicas realizadas este lunes terminaron por confirmar el peor escenario posible. Lo que inicialmente parecía una molestia controlable acabó revelando una fractura delicada en el quinto metatarsiano, una lesión especialmente complicada por los tiempos de recuperación que exige y por la cercanía del Mundial.

En Las Rozas, donde se seguía muy de cerca la evolución física del futbolista, la preocupación es total tras conocer los resultados médicos. Fermín estaba considerado como uno de los nombres prácticamente seguros para la convocatoria de Luis de la Fuente gracias al nivel mostrado esta temporada con el Barcelona y a su progresión en la selección absoluta.

El calendario juega completamente en contra del internacional español. España debutará el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta y apenas quedan unas semanas para el inicio del torneo. En este tipo de fracturas, los plazos habituales de recuperación oscilan entre seis y ocho semanas, especialmente si existe intervención quirúrgica, una circunstancia que deja al jugador fuera del gran objetivo del verano.

La ausencia de Fermín supone además un problema importante para el seleccionador nacional debido al perfil que había conseguido aportar el futbolista andaluz. Luis de la Fuente veía en él una alternativa de gran dinamismo para la mediapunta, donde debía competir por minutos con Dani Olmo. Su capacidad para aparecer entre líneas, llegar al área y mantener intensidad sin balón le habían convertido en una pieza cada vez más útil dentro del sistema español.

Esta temporada Fermín había completo 48 partidos con el Barcelona, en los ha demostrado de nuevo su gran presencia en los últimos metros, no solamente con asistencias, sino también con goles. El andaluz, ya con la temporada finalizada, sumó 13 goles y 17 asistencias en 3.053 minutos.