Álex Márquez, operado con éxito de su fractura en la clavícula derecha

Hay buenas noticias sobre Álex Márquez. El piloto español fue operado en la noche del domingo al lunes en el Hospital General de Cataluña, tal y como estaba previsto, de la fractura de su clavícula derecha. Según informa el equipo Gresini, la cirugía fue un éxito y el piloto regresará a Madrid esta tarde tras su brutal accidente en la carrera del domingo en Montmeló.

Ya por la noche, antes de la operación, el piloto tranquilizaba a la gente con un mensaje en redes sociales: «Todo controlado», decía el pequeño de los hermanos Márquez desde el hospital. Se vivieron momentos de mucha tensión después de que el piloto impactara contra el muro a más de 200 km/h. Por suerte, Álex no se ha hecho nada para lo que podría haber sido y, como dijo Marc Márquez, sólo hay que dar gracias.

El Gresini Racing informó en sus redes sociales que la operación había ido como la seda: «Álex Márquez se sometió exitosamente a una cirugía anoche por una fractura de su clavícula derecha, que fue estabilizada con la inserción de una placa, por Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya. Saldrá del hospital más tarde esta tarde».

La caída de Álex Márquez paró los corazones de todos los presentes en Montmeló y de los aficionados que estaban viendo la carrera por la tele. El piloto se quedó tendido en el suelo hasta que llegaron los médicos a atenderle, mientras su moto salió volando por los aires. Las piezas de carbono y las ruedas de la Ducati golpearon a varios pilotos que pasaban por ahí, entre ellos Pecco Bagnaia, Raúl Fernández o Fabio Di Giannantonio.

Álex Márquez successfully underwent surgery last night for a fracture of his right clavicle, which was stabilized with the insertion of a plate, by Anna Carreras, David Benito, and Paula Barragán at Hospital General de Catalunya. He will leave the hospital later this afternoon. pic.twitter.com/qMvMZQFIVA — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 18, 2026

No obstante, los tiempos de la recuperación del piloto catalán estarán marcados por la evolución de la fractura marginal de la vértebra C7, sufrida tras el accidente en carrera. La fractura de la clavícula ha sido fijada por los doctores con una placa. Por suerte, esa fractura no le afectó a ninguna otra parte del cuerpo y el propio piloto levantó el dedo pulgar de la mano para transmitir que estaba bien. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona para saber cuándo puede volver a correr.