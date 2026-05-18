El PSOE de Pedro Sánchez ha evitado hacer autocrítica tras el batacazo electoral en Andalucía y ha trasladado esa responsabilidad a María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta: «La va a hacer el PSOE de Andalucía». Así lo ha expresado la portavoz del partido, Montse Mínguez, tras la Comisión Ejecutiva Federal de este lunes en la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Ferraz.

Los socialistas han analizado este lunes los peores datos cosechados por el partido en una comunidad que fue hegemónicamente del PSOE durante casi 40 años. «El resultado no es el que obviamente esperaba el PSOE, porque es un partido de gobierno y sale en todas las elecciones a ganarlas», ha expresado Mínguez.

El PSOE ha cosechado su peor resultado electoral en los comicios andaluces de este domingo y sólo tendrá 28 diputados en el Parlamento de la comunidad. La candidatura de Montero pierde 2 escaños respecto a hace cuatro años. Entonces, la lista encabezada por Juan Espadas sólo logró 30 representantes.

Con este dato, los socialistas prácticamente calcan el resultado que obtuvo el PP en 1990. Entonces, los populares obtuvieron 26 escaños con el 22,27% de los apoyos, a treinta puntos del PSOE (62 diputados). En 2026, los socialistas han caído 28 escaños y el 22,7% de apoyo. Cerca de donde estaba el PP de Gabino Puche hace 36 años.

Ahora, la portavoz del PSOE ha asegurado que «han escrito muchas veces las esquelas del PSOE», pero que llevan «147 años de historia» y ha resaltado que están «gobernando en Cataluña». Aun así, ha matizado que afrontan estos datos «con autocrítica, humildad y responsabilidad», sin ahondar en ningún análisis. «Vamos a seguir aprendiendo para que tengamos a esa andalucia socialista», abundó.

«No entendemos la euforia del PP»

«Es un resultado insuficiente, pero también queremos decir que no entendemos la euforia que se está viviendo en el PP», ha subrayado la también diputada del partido de Sánchez.

«Allí donde el PP necesita a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el PP no necesitaba a Vox, ahora lo necesita», ha valorado Mínguez. «Si los dos grandes objetivos eran distanciarse de la ultraderecha y divorciarse de Vox, lo que ha conseguido es acercarse más y confirmar el matrimonio entre PP y Vox», ha incidido.

A preguntas sobre si se ha hecho autocrítica en la reunión de este lunes, Mínguez asegura: «Hemos hecho autocrítica, el PSOE escucha y mejora cada día con esa escucha activa y en eso es en lo que nos vamos a centrar».

Sin embargo, no la verbaliza y traslada esta tarea a la federación andaluza. «La mejor autocritica la va a hacer el PSOE de Andalucía», ha indicado, para abundar que «la militancia no se equivoca nunca». Además, la portavoz socialista ha intentado disipar todas las dudas en torno a Montero, de quien ha asegurado que son los militantes quienes «eligen al que es su candidato» y que ahora mismo «hay cierre de filas» con la secretaria general del partido en Andalucía.

Es más, posteriormente ha matizado que cuando habla de autocrítica, prefiere esperar: «Los resultados los acabamos de conocer, tenemos que analizarlos, y eso la realidad lo conoce más Andalucía y lo haremos a nivel del PSOE».

En todo caso, ha indicado que «no hay una extrapolación a los resultados nacionales». Mínguez ha puesto como ejemplo que tampoco se hace este tipo de cálculos con los comicios catalanes: «Yo no digo que el señor Feijóo está acabado por ser cuarta fuerza en Cataluña».

Además, los socialistas son optimistas con las cifras: «Ha habido una bajada en el bloque de la derecha y la izquierda está subiendo». Y ha advertido que «todas las comunidades autónomas son diferentes», por lo que no consideran preocupante el batacazo electoral en Andalucía. «Es el señor Moreno el que ha perdido cinco escaños», ha recalcado.