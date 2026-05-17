El PSOE ha cosechado su peor resultado electoral en las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, y sólo tendrá 28 diputados en el Parlamento de Andalucía. La candidatura de María Jesús Montero, quien fuera ministra de Hacienda, ex vicepresidenta primera del Gobierno y todavía mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, pierde 2 escaños respecto a hace cuatro años. Entonces, la lista encabezada por Juan Espadas sólo logró 30 representantes.

La lista de María Jesús Montero ha cosechado 943.407 votos, con más del 99% escrutado, superando las 888.325 papeletas que recibió en 2022. Sin embargo, esto se debe a la mayor participación, ya que en porcentaje, su apoyo ha caído más de un punto: ha pasado del 24,09% al 22,76%.

Los socialistas profundizan su declive en la comunidad que durante casi cuarenta años fue su feudo electoral. El PSOE gobernó cuatro décadas en Andalucía, ininterrumpidamente desde 1982 y hasta 2018. Aquel año, el actual presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, logró, junto a Ciudadanos y Vox, los votos necesarios para entrar en el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz. Desde entonces, los populares gobiernan en la autonomía.

El PSOE tuvo su mejor momento en Andalucía durante los primeros años de la democracia, con 66 escaños. Sin embargo, también logró una mayoría absoluta holgada a principios de siglo, ya que en 2004 subió hasta los 61 representantes. En 2008 mantuvo los votos suficientes para gobernar sin necesitar ningún apoyo.

En las dos siguientes elecciones, los socialistas no consiguieron mayoría absoluta, pero lograron gobernar gracias al apoyo de Izquierda Unida, primero, y de Ciudadanos, más tarde. Sin embargo, desde 2018, coincidiendo con que Pedro Sánchez ostentaba la secretaría general del partido, el PSOE perdió el que fue históricamente un bastión socialista.

En Almería, el PSOE ha caído por debajo de Vox. Con el 99% escrutado en la provincia, el partido de Santiago Abascal estaría en casi el 23,2% frente al 21,5% de los socialistas.

Este lunes, el PSOE reunirá a su Ejecutiva en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz a las 10:00 horas, donde valorará los peores resultados electorales del partido en Andalucía.

Tropiezos en la campaña de Montero

La campaña electoral de Montero ha sufrido unos hitos que han ido poniendo la puntilla a su candidatura. Uno de ellos le obligó incluso a rectificar más tarde: la ex ministra de Hacienda tildó de «accidente laboral» la tragedia en la que perdieron la vida dos guardias civiles que perseguían el narcotráfico. Aseguró que estos «accidentes laborales» son «una lacra contra la que hay que aliarse».

Más tarde dio un paso atrás y manifestó: «Yo no tengo criterio para calificar nada [como accidente laboral]. Como, a continuación de lamentar el fallecimiento [de los agentes en Huelva], hablé de una intervención del señor Maíllo [en la que se refería a los accidentes laborales de forma general], entiendo que alguien haya podido asociarlo».

Además, otra noticia conocida durante la campaña afectó al que intentó que fuera su puntal frente a Juanma Moreno: la sanidad pública, concretamente, los problemas en los cribados del cáncer de mama.

Y es que la justicia condenó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la «omisión de una prueba diagnóstica recomendada médicamente» en el caso de una paciente, lo que provocó un retraso en el diagnóstico de su cáncer de mama que «disminuyó las posibilidades de supervivencia». Un hecho que ocurrió durante la etapa de Montero como responsable de este, ya que era consejera de Sanidad.

Por si fuera poco, la Junta Electoral de Andalucía obligó al PSOE-A a modificar una campaña electoral telefónica sobre sanidad para las elecciones en las que simulaban llamar a los votantes desde el SAS. La decisión del organismo obligaba a los socialistas a eliminar la primera frase de la campaña porque «induce a error» a los votantes que reciben la llamada.

La polémica salió a la luz después de que un ciudadano denunciara haber recibido en su teléfono móvil un mensaje grabado en el que se mezclaba la referencia a una cita sanitaria con propaganda política a favor del PSOE.

«Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública», decía el principio de llamada telefónica. El anuncio terminaba con una petición directa de voto para el PSOE. Finalmente, la Junta Electoral exigió al PSOE eliminar la expresión «le llamo por su próxima cita médica» de las cuñas.