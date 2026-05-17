El PP gana en Adamuz con un 6% más de votos mientras que el PSOE cae del 31 al 25%

El Partido Popular ha ganado en la localidad cordobesa de Adamuz en las elecciones autonómicas de Andalucía, obteniendo un 53,80% de los votos, seis puntos más que en las elecciones de 2022, donde obtuvo un 47,46%, mientras que el PSOE se ha desplomado, pasando de un 31,48% a un 25,30%.

Este resultado llega cuatro meses después del grave accidente ferroviario registrado en el municipio gobernado por Rafael Moreno Reyes, alcalde socialista, y de la gestión posterior del Gobierno de Pedro Sánchez.

El partido liderado por Juanma Moreno consolida así su crecimiento en Adamuz y amplía todavía más la ventaja respecto al resto de formaciones políticas.

Por su parte, Vox ha dejado de ser la tercera fuerza política en la localidad, ya que ha sido adelantado por Por Andalucía, con un 7,1 % de los sufragios. La formación de Santiago Abascal ha registrado un 6,6 %. En las elecciones pasadas, Vox rozó el 10 % de los votos, quedándose con un 9,69 %. Adelante Andalucía ha pasado del 2,21 % de los votos a poco más del 4 %.

El accidente de Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz se produjo el 18 de enero de 2026 y está considerado como una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en las últimas décadas. El siniestro tuvo lugar en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura del municipio cordobés, cuando un tren de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía contraria, chocando segundos después contra un Alvia de Renfe que circulaba en sentido opuesto.

El choque dejó 46 fallecidos y cerca de 300 heridos, además de provocar una enorme conmoción social en toda Andalucía y en el resto del país. En las horas posteriores al siniestro, el municipio de Adamuz se volcó con las víctimas y sus familiares. El Ayuntamiento habilitó espacios municipales para atender a heridos y familiares, mientras numerosos vecinos colaboraron llevando agua, mantas y ayuda básica a los afectados durante la noche del accidente.