Juanma Moreno confiesa que tuvo que ir al psicólogo tras la tragedia de Adamuz: «Me ponía a hablar y lloraba»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha revelado en una entrevista distendida con OKDIARIO que acudió a un psicólogo tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado año, y que las imágenes y los testimonios de los familiares de las víctimas le dejaron una huella emocional que tardó en superar. «Tuve que ir al psicólogo porque no podía hablar de esto», ha admitido Moreno, que ha explicado que previamente «me ponía a hablar y lloraba» cada vez que alguien le sacaba el tema.

El candidato a la reelección ha detallado que el impacto no fue tanto el momento inicial del accidente como el contacto posterior con los supervivientes y con los familiares de los fallecidos. «Yo esas imágenes que vi recién llegado al accidente me impactaron de una manera, pero todavía me impactó muchísimo más conocer a los familiares de esas personas», ha señalado, antes de añadir que el psicólogo le recomendó verbalizar lo ocurrido repetidamente para ir procesando el trauma.

Moreno ha calificado el periodo transcurrido entre septiembre y mayo como «durísimo» en lo personal y emocional, e incluye entre los golpes recibidos la muerte de un allegado por cáncer —enfermedad con la que dice estar «muy sensibilizado» por razones familiares— y lo que ha descrito como «la crisis de lo privado».

¡Por fin! Aquí está ☺️ El videoclip con el grupo y la voz de #KilómetroSur, un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo. ¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces! pic.twitter.com/EjPullUxSC — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 13, 2026

Moreno no ha eludido tampoco el coste personal que supone el ejercicio del poder. Con una sinceridad poco habitual en un cargo público, ha enumerado lo que la política le ha arrebatado en los últimos cuatro años: partidos de fútbol de su hijo Alonso —en alguno de los cuales marcó un hat trick—, un premio de oratoria de su hijo Juanma, un concierto de guitarra de su hijo Fernando, reuniones con amigos y encuentros familiares a los que no pudo asistir.

En tono más distendido, el presidente andaluz ha desvelado que este verano tiene previsto actuar en directo con un grupo de amigos en un bar de aforo reducido —»para 50 o 60 personas»— interpretando, entre otras canciones, Kilómetro Sur, el tema que grabó como sintonía de la campaña electoral del PP andaluz y cuyo videoclip generó comentarios entre quienes le rodean. El propio Moreno ha reconocido, entre risas, que se mueve «poco» en el vídeo, aunque ha prometido que en directo, con más espacio, dará más de sí.

En un momento más distendido, el presidente andaluz recibió de manos de Álvaro Ójeda el pin de Cofrademanía y aprovechó para reivindicar su condición de cofrade y el valor de los medios especializados en el mundo cofrade. «Los que somos cofrades nos sentimos orgullosos de que haya un medio de comunicación especializado; en el mundo cofrade es muy importante», afirmó Moreno mientras se colocaba el pin.

El presidente, que realizó la Primera Comunión en la iglesia de San Mateo, también recibió como obsequio por parte de Ojeda una imagen de la Virgen de la Salud de los Enfermos, de Jerez, que prometió llevar «al lado del corazón» durante los próximos cuatro años de mandato.