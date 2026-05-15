Iberdrola acaba de finalizar la primera fase del proyecto Noronha Verde, situado en el archipiélago de Fernando de Noronha (Brasil), que cuenta ya con 4.800 paneles solares instalados, según ha anunciado a través de un comunicado. Sin embargo, esto supone sólo el 15% de todos los que la energética tiene previstos. Además, la compañía ha iniciado las pruebas para empezar a suministrar energía a la red eléctrica de la isla brasileña.

Esta iniciativa pionera integra generación solar y almacenamiento con baterías para convertir Fernando de Noronha en la primera isla oceánica habitada de Hispanoamérica con un modelo energético altamente sostenible, referente en autosuficiencia, seguridad y eficiencia.

El proyecto, desarrollado por la filial brasileña del Grupo, Neoenergia, contará con más de 30.000 paneles solares, supondrá una inversión de 350 millones de reales (más de 50 millones de euros) y se habrá terminado a finales de 2026. Además, se desarrolla en un entorno reconocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Noronha Verde permitirá eliminar el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica de la isla, sustituyéndolos por fuentes renovables y tecnologías limpias.

Planta solar de Iberdrola

La futura planta solar incorporará sistemas avanzados de almacenamiento con baterías y alcanzará una capacidad instalada de 22 MWp, con 49 MWh de almacenamiento, suficiente para cubrir un consumo equivalente al de 9.000 hogares. Esto contribuirá a reducir la dependencia actual de la generación con biodiésel.

El proyecto, presentado el pasado mes de noviembre por el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, se desarrolla en colaboración con el Gobierno Federal y el del Estado de Pernambuco.

Además, también forma parte del programa Mais por Noronha, que impulsa iniciativas de electrificación y nuevas soluciones energéticas en la isla, como la instalación de sistemas solares en viviendas y alojamientos, el desarrollo de infraestructuras de recarga y de la microgeneración distribuida, la introducción de vehículos eléctricos y el despliegue de redes eléctricas inteligentes.