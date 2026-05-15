‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 15 de mayo

De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente excepcional para conseguir sorprender a los espectadores con los testimonios más buscados del momento en la prensa rosa. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la semana pasada, donde Isa Pantoja, Rocío Martin, Maite Galdeano, Fani Carbajo y Christofer concedieron una entrevista al programa. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista de invitados de De Viernes para hoy, viernes 15 de mayo.

Rocío Muñoz

Hace tan solo unos días, en su perfil de Instagram, la empresaria dio la sorpresa al confirmar que estaba embarazada de Omar Montes. Pocas horas después de soltar la bomba, concedió una entrevista a De Viernes a través de un Scoop que, como era de esperar, no dejó absolutamente indiferente a nadie.

Entre otras tantas cuestiones, desveló cómo desveló a Omar Montes que estaba esperando un hijo suyo: «Se puso muy contento. Me dijo ‘qué pena no estar ahí para darte un abrazo y que no me preocupase’». Por si fuera poco, reconoció que ese apoyo que le brindó no quedó únicamente en palabras, sino que el artista tuvo un gesto significativo con ella: acudió a su puesto de trabajo con un ramo de flores, y le besó frente a otras personas.

«Cuando salgo, le veo fuera del coche con un ramo de flores y me dice ‘un regalito que quería para ti’. Me da un abrazo y un beso, y claro, soy yo la que me quedo cortada, porque estábamos en pleno público con toda la gente y le daba igual (…) Por un lado me dices que no se entere nadie y luego haces esto delante de todos», aseguró la empresaria.

Tan solo una semana después de este Scoop, Rocío Muñoz da un paso al frente y se sienta en el plató de De Viernes, y lo hace para mostrar las pruebas de su embarazo. Además, llega con ganas de responder a todas y cada una de las preguntas que aún quedan en el aire. ¡Quiere que todo quede muy claro!

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.