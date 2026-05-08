Quién es Rocío Martín, la mujer que afirma estar embarazada de Omar Montes: profesión y relación con el cantante

En las últimas horas, Omar Montes se ha convertido en tendencia en redes sociales, y por un asunto que nada tiene que ver con su carrera profesional, sino por el hecho de que podría volver a ser padre, a pesar de que hace aproximadamente 8 meses que dio la bienvenida a su hijo con Lola Romero. Todo comenzó cuando la empresaria Rocío Martín, a través de sus redes sociales, anunció que estaba embarazada, y más concretamente del cantante de Pan Bendito.

«El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros», escribió Rocío en su perfil de Instagram, junto a una ecografía. Como era de esperar, esta información ha provocado cierto caos en el mundo del corazón. Es por eso que, a través de diversas redes sociales, son muchos los usuarios que han especulado sobre una posible relación entre el cantante y la empresaria.

¿Quién es Rocío Martín?

La empresaria, hace tan solo unos días y con motivo de la celebración del Día de la Madre, hizo una publicación de lo más especial en su Instagram. «¡Estoy embarazada! ¡No puedo sentirme más plena y feliz! En unos meses conoceré al amor de mi vida. Dios te puso en nuestro camino por alguna razón; eres nuestro milagro lleno de amor. Como dice tu papá, ya eres un ser de luz que viniste para iluminarnos a todos, para darnos vida y llenarnos de amor», escribió, junto a una imagen en la que aparecía luciendo barriguita.

A pesar de todo, no ha sido hasta días después cuando ha señalado públicamente al cantante de Pan Bendito. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, son muchos los que no pueden evitar preguntarse quién es ella, puesto que es alguien desconocido para el público. Lo que sí se sabe es que mantenía un perfil bajo en redes sociales hasta hace unos días, cuando triplicó su número de seguidores después de que su publicación se hiciese viral.

Según muestra en sus redes sociales, es enfermera estética de una conocida clínica situada en el madrileño barrio de Salamanca y que fundó ella misma. Por si fuera poco, en su Instagram comparte contenido que tiene estrecha relación no solamente con la moda y la belleza, sino que también publica reflexiones de su día a día. Lo que más sorprende es que jamás había estado ligada a Omar Montes hasta ahora.

Todo sobre la relación de Rocío Martín y Omar Montes

El pasado jueves 7 de mayo, durante la emisión de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, Isabel Rábago quiso arrojar mucha más luz sobre este asunto. De esta forma, la periodista desveló que la enfermera estética habría tomado una contundente decisión, como es la de «dar un paso que lleva guardándose desde hacía mucho tiempo».

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora del programa que se emite de lunes a viernes en Antena 3 aseguró que, al parecer, Rocío Martín habría estado «muchísimos meses» tratando de ponerse en contacto con Omar Montes. Y todo para hacerle «partícipe de esta situación». Además, Rábago asegura que la relación entre la empresaria y el cantante «no es esporádica», sino todo lo contrario: «Es de hace muchísimo, muchísimo tiempo». De confirmarse la noticia, sería el tercer hijo de Omar Montes.