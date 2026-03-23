Omar Montes anuncia su ‘retirada’ de la música: sus canciones más escuchadas

Omar Montes ha soltado el bombazo en su última visita a El Hormiguero, donde ha contado a Pablo Motos que tiene pensado tomarse un descanso en su carrera musical. El cantante se ha quejado del poco apoyo que reciben los artistas nacionales en las listas de éxitos, donde cantantes extranjeros son los que dominan los puestos más altos, destacando que en otros países como Argentina, Chile, México y Puerto Rico son artistas locales los que triunfan entre el público.

En su alegato, el artista dice que todo ahora mismo en el mundo de la música es «falsedad» y que a la hora de colaborar con otros cantantes e influencers es un problema enorme en el que todo va en base a amistades. «Llevo ya diez años cantando. Me he llevado muchas alegrías y he cumplido mi sueño de dedicarme a lo que me apasiona», así recordaba que después de tener que trabajar como portero de discoteca y boxeador, logró triunfar en la música. «No tenemos el apoyo en España que necesitamos. Este es mi último año en la música», anunciaba con tristeza. «¿Me tengo que morir para que me escuchen? Si mañana me muero, soy número uno. Disfrutadme, ahora que estoy vivo», se ha quejado amargamente. Con estas palabras parece que está centrado en su faceta como empresario, especialmente con sus cuatro restaurantes dedicados al mundo del kebab.

Repasamos las canciones más escuchadas de Omar Montes

Desde que dejó el mundo del boxeo decidió centrarse en su carrera de cantante, pero el enorme éxito le llegó gracias a la popularidad que adquirió con su relación con Isa Pantoja. El gran salto a la fama le llegó con GH VIP, donde rompió ante las cámaras su relación con la hija de Isabel Pantoja. Después llegaría Supervivientes, programa en el que venció y se llevó un enorme premio.

‘Alocao’, con Bad Gyal: 159 millones de reproducciones

En octubre de 2019 sacó esta colaboración con Bad Gyal, un tema que rompió esquemas. La unión de los dos artistas hizo que todo el mundo de la música urbana pusiese la mirada en ellos, pero hasta el público que no conocía este género comenzó a escucharlo gracias a que llegó después de que Omar ganase Supervivientes 2019 y se ganase a la audiencia de Telecinco.

‘Dame’, de Quevedo y Omar Montes: 149 millones de reproducciones

La canción está dentro del disco Donde quiero estar, del artista canario. Esta colaboración entre ambos enamoró a millones de personas y actualmente suma casi 150 millones de plays en Spotify.

‘Arena y sal’: 137 millones de plays

Esta colaboración con Saiko y Tumvao fue una de las canciones del verano de 2023, siendo uno de los grandes éxitos de Omar Montes antes de anunciar su reinvención hacia la rumba y el flamenco.

‘La Rubia’ remix: 106 millones de reproducciones

Esta fue la canción con la que la carrera de Omar explotó, algo que ocurrió en agosto de 2019, apenas dos meses después de su victoria en Supervivientes. La canción original es de La nueva escuela, pero fue su colaboración con el madrileño la que hizo que pasase de los diez millones de escuchas a las más de cien que tiene junto a él. Aunque llegó tarde, se hizo un hueco entre los éxitos de aquel verano y sonó mucho durante el otoño y el invierno.

‘Goteras’, con JC Reyes: 94 millones de escuchas

El madrileño ya estaba pensando en 2024 en cambiar su estilo para volver a sus raíces flamencas, pero antes tuvo un último éxito en el mundo urbano y del reggaetón. Esta vez lo consiguió con el sevillano JC Reyes, siempre polémico por sus acciones en redes sociales y las letras de sus canciones.

¿Cuándo se retirará Omar Montes?

El cantante ha anunciado con Pablo Motos que 2026 será su último año, al menos por ahora. Lo cierto es que acaba de publicar el remix de Ayer la vi, el éxito de Juan Magán, que es todo un clásico de las discotecas. Pero si miramos en su agenda, tiene fechas cerradas para el verano, todas ellas en grandes festivales, por lo que todavía queda Omar para rato.

Esta retirada es muy posible que sea en realidad un largo descanso, algo que en la frenética industria musical actual parece impensable. El ritmo de canciones de algunos artistas, como el propio Omar Montes, es una auténtica locura, llegando a publicar canciones nuevas cada dos meses en algunos casos, algo que es imposible de mantener durante mucho tiempo.

Anuncios así ya los hicieron en el pasado artistas como Quevedo -que necesitaba procesar la enorme fama que había conseguido-, Pablo Alborán -por enfermedad de un familiar muy cercano- e incluso Rosalía, que tras el éxito de Motomami se tomó un largo tiempo para disfrutar con los suyos y de su fallida relación con Rauw Alejandro.