Letra completa de ‘Ayer La Vi (BPA26)’, la canción de Juan Magán y Omar Montes (y vídeo)
La nueva colaboración de Juan Magán y Omar Montes
No es ningún secreto que Juan Magán, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los artistas y productores más reconocidos de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que es algo que ha logrado a base de esfuerzo, constancia y talento. De hecho, ha logrado tener una seña de identidad en la industria, hasta tal punto que, en cuestión de segundos, la gente puede reconocer que una canción es suya simplemente por su sonido. Eso es exactamente lo que ha sucedido con su nuevo proyecto, en colaboración con Omar Montes.
Es importante tener en cuenta que son muchos los artistas que, en los últimos años, han decidido dar una segunda vida a muchos temas que les han dado muchísimas alegrías. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con uno de los grandes clásicos de Juan Magán, como es Bailando por ahí. En este caso, el de Badalona ha querido contar con uno de los artistas que más éxito está cosechando en nuestro país, como es el caso de Omar Montes.
Por lo tanto, es innegable que estamos ante una de las colaboraciones más sorprendentes y esperadas hasta la fecha. ¿Aún no has escuchado Ayer La Vi (BPA26), la canción que ha unido para siempre a Juan Magán y a Omar Montes? No te preocupes, puesto que puedes disfrutar del vídeo musical oficial que han preparado para la ocasión, pero también de la letra completa del tema, que encontrarás a continuación.
Letra de ‘Ayer La Vi (BPA26)’, la canción de Juan Magán y Omar Montes
Ayer la vi
Ayer la vi desde hace mucho tiempo y
Con sus amiga’ en una calle de Madrid
Me arrepiento tanto de haberte dicho «adiós»
Fueron los días más felices para mí
Ayer la vi, bailando por ahí
Con sus amigas en una calle de Madrid
Tan linda como el día en que la conocí
Fueron los días más felices para mí
Ayer la vi, bailando por ahí
Con sus amigas en una calle de Madrid
Tan linda como el día en que la conocí
Fueron los días más felices para mí (Omar Montes)
Ayer la vi meneando la figura
Bailando por ahí, yo sé que esa cintura e’ dura
Quiere que yo le de y le doy meneando la figura
Ella lo que tiene e’ un choque, perreando un electrochoque
Yo te quito to’ ese sofoque
Mamichula, sabes que yo te doy, lo que quieras yo te lo doy
Yo te vi meneándolo ayer, pero te lo vo’a meter hoy
Chu-Chula, sabes que yo te doy, lo que quieras yo te lo doy
Yo te vi meneándolo ayer, pero te lo vo’a meter hoy
Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy
Ayer la vi, bailando por ahí
Con sus amigas en una calle de Madrid
Tan linda como el día en que la conocí
Fueron los días más felices para mí
Ayer la vi, bailando por ahí
Con sus amigas en una calle de Madrid
Tan linda como el día en que la conocí
Fueron los días más felices para—, -ra, -ra, para mí
Ella es loca por ritmo latino
Se prende en la pista bailando conmigo
E-En la rumba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido
No me atrevo, oh, oh, a decirle na’, ah
Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar, ah
Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto cancione’ al oído
Tú quisiera’ una cita conmigo; te sigo en el Twitter, si quieres te escribo
Y de repente tra, tra, llegó su novio y ya
Si no la va’ a cuidar, échate p’tra, tra
(La vi)
Es inevitable verla (La vi)
Cuando una pareja se pierde la rutina
Las cosas cotidianas de la vida
(Ayer la vi)
Por eso es que deberías regalarle cada día una sonrisa a tu bebé
(Ayer la vi, bailando par—)
Ayer la vi, bailando por ahí
Con sus amigas en una calle de Madrid
Tan linda como el día en que la conocí
Fueron los días más felices para mí