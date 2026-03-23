Letra completa de ‘Ayer La Vi (BPA26)’, la canción de Juan Magán y Omar Montes (y vídeo)

No es ningún secreto que Juan Magán, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los artistas y productores más reconocidos de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que es algo que ha logrado a base de esfuerzo, constancia y talento. De hecho, ha logrado tener una seña de identidad en la industria, hasta tal punto que, en cuestión de segundos, la gente puede reconocer que una canción es suya simplemente por su sonido. Eso es exactamente lo que ha sucedido con su nuevo proyecto, en colaboración con Omar Montes.

Es importante tener en cuenta que son muchos los artistas que, en los últimos años, han decidido dar una segunda vida a muchos temas que les han dado muchísimas alegrías. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con uno de los grandes clásicos de Juan Magán, como es Bailando por ahí. En este caso, el de Badalona ha querido contar con uno de los artistas que más éxito está cosechando en nuestro país, como es el caso de Omar Montes.

Por lo tanto, es innegable que estamos ante una de las colaboraciones más sorprendentes y esperadas hasta la fecha. ¿Aún no has escuchado Ayer La Vi (BPA26), la canción que ha unido para siempre a Juan Magán y a Omar Montes? No te preocupes, puesto que puedes disfrutar del vídeo musical oficial que han preparado para la ocasión, pero también de la letra completa del tema, que encontrarás a continuación.

Letra de ‘Ayer La Vi (BPA26)’, la canción de Juan Magán y Omar Montes

Ayer la vi

Ayer la vi desde hace mucho tiempo y

Con sus amiga’ en una calle de Madrid

Me arrepiento tanto de haberte dicho «adiós»

Fueron los días más felices para mí

Ayer la vi, bailando por ahí

Con sus amigas en una calle de Madrid

Tan linda como el día en que la conocí

Fueron los días más felices para mí

Ayer la vi, bailando por ahí

Con sus amigas en una calle de Madrid

Tan linda como el día en que la conocí

Fueron los días más felices para mí (Omar Montes)

Ayer la vi meneando la figura

Bailando por ahí, yo sé que esa cintura e’ dura

Quiere que yo le de y le doy meneando la figura

Ella lo que tiene e’ un choque, perreando un electrochoque

Yo te quito to’ ese sofoque

Mamichula, sabes que yo te doy, lo que quieras yo te lo doy

Yo te vi meneándolo ayer, pero te lo vo’a meter hoy

Chu-Chula, sabes que yo te doy, lo que quieras yo te lo doy

Yo te vi meneándolo ayer, pero te lo vo’a meter hoy

Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy

Ayer la vi, bailando por ahí

Con sus amigas en una calle de Madrid

Tan linda como el día en que la conocí

Fueron los días más felices para mí

Ayer la vi, bailando por ahí

Con sus amigas en una calle de Madrid

Tan linda como el día en que la conocí

Fueron los días más felices para—, -ra, -ra, para mí

Ella es loca por ritmo latino

Se prende en la pista bailando conmigo

E-En la rumba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido

No me atrevo, oh, oh, a decirle na’, ah

Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar, ah

Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto cancione’ al oído

Tú quisiera’ una cita conmigo; te sigo en el Twitter, si quieres te escribo

Y de repente tra, tra, llegó su novio y ya

Si no la va’ a cuidar, échate p’tra, tra

(La vi)

Es inevitable verla (La vi)

Cuando una pareja se pierde la rutina

Las cosas cotidianas de la vida

(Ayer la vi)

Por eso es que deberías regalarle cada día una sonrisa a tu bebé

(Ayer la vi, bailando par—)

Ayer la vi, bailando por ahí

Con sus amigas en una calle de Madrid

Tan linda como el día en que la conocí

Fueron los días más felices para mí