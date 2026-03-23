Omar Montes suelta una bomba en’El Hormiguero’. «Dejo la música»

El Hormiguero ha recibido esta noche a Omar Montes, uno de los artistas más populares del panorama urbano en España. El cantante ha visitado el programa de Antena 3 para hablar de su música, sus nuevos proyectos y el momento que atraviesa dentro de la industria. Durante la entrevista, Montes ha compartido cómo vive su éxito, su evolución artística y algunas anécdotas de su carrera, siempre con su estilo cercano y desenfadado. Recordemos que Omar Montes es uno de los referentes de la música urbana en España. Con múltiples éxitos y una gran presencia en plataformas digitales, ha logrado conectar con el público gracias a su estilo propio y su personalidad. Su crecimiento en los últimos años lo ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del panorama actual.

Ha entrado Omar Montes en El Hormiguero haciendo chistes de que desayuna todos los días zumo de zanahoria porque, según el artista (que lo había visto en TikTok), este vegetal ayuda a mantener el miembro viril en activo. Además, el cantante ha bromeado con Pablo Motos sobre la última vez que se vieron —una semana antes—, en la que Omar comió mucho porque «pagabas tú. Yo como mucho si me invitan».

Motos le ha regalado en directo una escultura del protagonista del anime Bola de dragón bañada en oro, algo que ha emocionado mucho al invitado. «A esto le voy a poner un colgante y me lo voy a poner al cuello», ha dicho Omar Montes.

El cantante estaba presentando un remix que ha hecho con Juan Magán del tema Ayer la vi). La versión original (de la canción) es mejor que la mía, pero ahora lo está petando gracias a mi versión», ha dicho el artista en directo. «Le he dedicado más a que esta canción vaya bien que a las mías. He hecho hasta un vídeo en redes con Lola Lolita con su hermana en Gran Vía». El artista ha confesado que no ha pedido permiso alguno para grabar, porque «prefiero pedir perdón que permiso».

.@omarmontesSr nos habla de su nuevo remix de ‘Ayer la vi’ con Juan Magán #OmarEH pic.twitter.com/IvQwPYYKy5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 23, 2026

«Dejo la música»

Omar se ha puesto serio y ha hecho una confesión: Llevo ya diez años cantando. Me he llevado muchas alegrías y he cumplido mi sueño de dedicarme a lo que me apasiona». Montes ha dicho que el mundo de la música es muy duro y que la música urbana solo favorece a los públicos latinos. «No tenemos el apoyo en España que necesitamos. Este es mi último año en la música».

Montes se ha lamentado diciendo: «¿Me tengo que morir para que me escuchen? Si mañana me muero, soy número uno. Disfrutadme, ahora que estoy vivo».

El negocio de Omar Montes

Aunque Omar Montes deje la música, económicamente le va estupendamente por su negocio de restaurantes de kebab. «Mi padre fue el que introdujo el kebab en España», ha dicho.

¿Omar Montes en política?

Pablo Motos le ha preguntado a Montes si le han propuesto entrar en política y el cantante ha mostrado la medalla que llevaba colgada con el símbolo masónico.

El artista ha decidido dar su opinión sobre la política actual: «Me voy a mojar porque tengo dos cojones. Si yo fuera presidente, pondría la gasolina más barata. Cuando la gasolina sube, estamos jodidos todos. Los productos primarios tienen que bajar de precio».