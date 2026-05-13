Omar Montes: «Mi madre está embarazada del padre de Lamine Yamal»

La vida de Omar Montes se ha complicado mucho en los últimos días, desde que el pasado jueves saliera a la luz el testimonio de Rocío Martín, una empresaria del mundo de la belleza que asegura estar embarazada tras tener una relación con él. Hay que recordar que Omar mantiene una relación estable con Lola Romero desde hace años y que la pareja dio la bienvenida a su primer hijo el pasado mes de octubre, por lo que esta infidelidad ha convertido su vida en un culebrón enorme, si no lo era ya de antes. El cantante seguro que ha tenido que dar muchas explicaciones a su novia, con la que se reunió este martes en un restaurante en Madrid, donde la prensa ha esperado para poder hablar con él. En una escena de película, Montes ha querido salir del paso intentando ganarse a los periodistas y contando una historia sobre su madre y el padre del futbolista Lamine Yamal que es completamente surrealista.

La noticia debía haber sido su reaparición con Lola, su hasta ahora pareja y madre de su segundo hijo (es padre de otro niño fruto de una relación anterior), en una comida en la que parece que han podido hablar de su relación y dar las explicaciones pertinentes, pero Omar ha conseguido desviar la atención, algo en lo que es un experto. Según la periodista Pilar Vidal, la joven sabía de esta infidelidad, pero lo que no esperaba es que terminase en un embarazo, algo que parece imposible de perdonar, aunque todo apunta a que el cantante podría haberse ‘camelado’ de nuevo a su pareja.

La técnica de Omar Montes para distraer la atención

El de Carabanchel es el mejor jugando al despiste y cada vez que quiere desviar la atención de la prensa aparece con ocurrencias como aquella invitación de Jeff Bezos (dueño de Amazon) para viajar al espacio o cuando aseguraba que tenía un cuadro en su casa que el Museo del Prado había visto por Instagram y podría ser una obra de gran valor. Esta vez, la protagonista de su nueva invención es su madre, María Ángeles, que nada tiene que ver en este asunto.

A la puerta del restaurante salía en compañía de un camarero con comida y bebida para los reporteros en un intento de ganarse a la prensa, pero el show no acabó ahí. Pese a ser preguntado por el embarazo de Rocío Martín y la infidelidad, Omar salió con otro tema. «Tenemos un problema muy grave porque mi madre llegó a casa y nos contó lo que esperábamos», así comenzaba esta historia.

«Mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal», decía completamente serio ante las cámaras de Y ahora Sonsoles y de las agencias de prensa.

«Por lo visto, se comenzaron a seguir en Instagram y a raíz de eso… Yo no sé tampoco la ciencia. A mí me gusta el padre, no me disgusta para nada, lo veo una bellísima persona. Lo único que no me gusta es que se llevara a mi mamá a Barcelona, y a ver quién me hace ahora la cama, mis desayunos y esas cosas…», así ha seguido con una historia que no tiene ni pies ni cabeza.

Pese a este intento de despiste, la prensa no ha parado de preguntarle por lo que de verdad es importante: el embarazo de Rocío Martín y su futuro con Lola, aunque de eso ha preferido no decir ni una sola palabra. Con una sonrisa se despidió de los reporteros y volvió al interior del local, donde siguió el cónclave familiar para intentar solucionar la situación que tiene ahora encima.

Un nuevo intento de desviar la atención

No es el único movimiento que ha hecho el artista en las últimas horas para despistar. Con ayuda de su amigo Ceciarmy, conocido influencer en redes, viralizó un vídeo en el que simula romper la ventanilla de un coche en el que estaba encerrado un perro. El vídeo ha recibido millones de visualizaciones, aunque conociendo a Omar es posible que esté todo planeado y no sea real.