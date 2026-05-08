Omar Montes espera un hijo con otra mujer, meses después de haber sido padre con su novia Lola Romero

La vida de Omar Montes se ha visto salpicada en las últimas horas por una nueva polémica. Si el pasado mes de marzo anunciaba que se retiraba de la música, como ya explicamos en Happy FM, el artista ahora es protagonista de la actualidad rosa tras el anuncio de una mujer, que asegura estar embarazada y que él es el padre. Esto llega apenas seis meses después del nacimiento de Ismael, el hijo que tiene en común con Lola Romero, la que es su pareja oficial y que durante años ha estado en un segundo plano. Por el momento, el de Carabanchel no ha querido hablar del tema, tanto que hasta su familia evita pronunciarse.

La bomba saltaba el jueves, cuando Rocío Martín, empresaria del mundo de la medicina estética, anunciaba que estaba embarazada. Al tratarse de una persona desconocida para el gran público, no hubiera sido noticia más que para su entorno, pero en un post de Instagram asegura que el hijo es del cantante. «El secreto más bonito de este año, mío y de Omar Montes, viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros», escribe junto a una foto de una ecografía. Además, con una imagen en 3D de un bebé, lanza la siguiente pregunta: «¿A quién me parezco más, a mi mamá o a mi papá?».

Omar Montes prefiere no hablar de este asunto

El ex de Isa Pantoja no ha querido pronunciarse al respecto, algo que sería lógico, puesto que sería una buena noticia para cualquiera. En su caso es diferente, puesto que los hijos se le acumulan. En octubre de 2025 fue padre con Lola, su pareja oficial y conocida como la Kim Kardashian gitana. Aunque la joven no quiere saber nada de los medios, sí es activa en las redes sociales y hasta hace apenas unas semanas no dudaba en aparecer en TikTok con su pequeño y el cantante.

Pero Omar tiene otro hijo de 12 años que llegó al mundo cuando era muy joven. Fruto de su relación con Nuria Hidalgo, con la que rompió, pero con la que tiene una buena relación por el bien de Omar Jr.

Rocío Martín, protagonista esta noche en ‘¡De Viernes!’

De confirmarse esta noticia, Omar Montes tendrá que dar muchas explicaciones a su pareja, a la que habría sido infiel. Que se sepa, el cantante y Lola continúan con su relación, aunque esta infidelidad podría ser el punto que haga que se rompa.

Habrá que esperar hasta la noche del viernes para descubrir más detalles. Será la propia Rocío la que acuda, previo pago de exclusiva, al plató de Telecinco para dar más detalles de este asunto. Allí esperamos que pueda explicar cómo es su relación con él, si sólo fue una aventura y si se hará cargo del niño.

La opinión de la redacción de Happy FM

El revuelo ha sido enorme desde que saltase esta historia, aunque en la redacción de Happy FM la ponemos en cuarentena debido a que resulta muy sospechosa. Omar guarda silencio absoluto y este mismo viernes publica la canción Rumba endemoniá, junto al cantante Pikeras. ¿Será esta una maniobra de marketing para llamar la atención?

No sería la primera vez que el artista intenta engañar a la prensa con una noticia falsa. Durante meses trató de hacernos creer que iba a ir al espacio invitado por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y todavía el día en el que salió con un cuadro de su casa, asegurando que el Museo del Prado lo había visto en una foto en redes sociales y le habían pedido que lo llevase para analizar porque podría ser un cuadro verdadero de Van Gogh.

Esa suele ser la manera en la que Omar consigue evitar hablar con la prensa de temas que son polémicos o que no le interesan. Habrá que esperar para saber si esta noticia es cierta o es una nueva jugada de despiste del cantante.