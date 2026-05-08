‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 8 de mayo

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Telecinco. Entre otras cuestiones, porque todo su equipo, capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona, hace un trabajo verdaderamente excepcional para contar con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la semana pasada, en la que Isa Pantoja y Makoke se convirtieron en grandes protagonistas. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 8 de mayo.

Isa Pantoja

La hija de Isabel Pantoja se pasará por el plató para hablar, sin tapujos, sobre el trato que ha recibido por parte de su familia. Y no solamente eso, sino también de las posibilidades que existen de un posible acercamiento a su hermano Kiko Rivera. Todo ello mientras Jessica Bueno, su ex cuñada y madre de su sobrino, escuchará atentamente la entrevista, puesto que participará con posterioridad en el debate de Supervivientes 2026.

Rocío Martín

Después de dar a conocer en su perfil de Instagram que está embarazada de Omar Montes, la enfermera estética concederá una entrevista exclusiva a De Viernes. Entre otras tantas cuestiones, desvelará cómo conoció al artista, cómo comenzó su romance y, sobre todo, qué le contaba el artista de Lola Romero, su actual pareja y con quien hace tan solo unos meses tuvo un hijo.

Fani Carbajo y Christofer

La ex participante de la primera edición de La isla de las tentaciones se pasará por el plató de De Viernes para presentar, por primera vez, a su hijo Emilio. Además, se sincerará sobre cómo su salto a la fama influyó en su relación con él, mientras que ofrecerá detalles de su próxima boda con Fran Benito, su actual pareja y padre de su hija. Pero no todo queda ahí, puesto que se reencontrará con Christofer Guzmán, con quien participó en La isla de las tentaciones, y este se verá las caras con Emilio, al que siempre consideró como un hijo.

Maite Galdeano

La madre de Sofía Suescun se sincerará como nunca sobre uno de los episodios más duros que ha vivido recientemente, y es la pérdida de su perrita Tila, que no solamente convivió con ella, sino también con la ganadora de Supervivientes 2018 antes de que se produjera el distanciamiento entre madre e hija.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Como suele ser habitual en De Viernes, en esta entrega también disfrutaremos de un debate sobre el reality en el que estarán presentes Rocío Flores, Jessica Bueno, María Jesús Ruiz y Karmele Marchante. De esta forma, comentarán lo sucedido en las últimas horas y verán imágenes inéditas del concurso que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.