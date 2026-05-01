‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 1 de mayo

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo excepcional para conseguir los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la semana pasada, con la entrevista a Begoña Gutiérrez y el polémico Scoop de Makoke por el que Kiko Matamoros no tardó en reaccionar. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 1 de mayo.

Isa Pantoja

La hija de la tonadillera se sentará en el plató del programa de Telecinco después de que se haya producido la reconciliación entre su madre y su hermano. Un hecho que se produjo después de más de seis años enfrentados. Recordemos que, según el testimonio del DJ en este mismo programa, fue él quien dio el primer paso y optó por llamar a la artista por teléfono.

Así pues, la joven se sincerará sobre cómo está viviendo este acercamiento familiar, pero también aprovechará para desmentir muchas de las cosas que dijo su hermano. Entre ellas, sus supuestos intentos de retomar el contacto. Es más, dará explicaciones sobre por qué se siente desplazada. «La reconciliación con mi madre me duele; es cuando veo otra vez la diferencia entre mi hermano y yo. Es como si nunca hubiera existido en sus vidas», asegura Isa en el avance de la entrevista.

Pero no todo queda ahí, puesto que también hará la siguiente confesión: «Me alegro de que mis sobrinas puedan ver a mi madre, pero me duele que mis hijos no puedan». Durante su entrevista en De Viernes, no solamente hablará de las recientes entrevistas de Irene Rosales y Jessica Bueno, sino que dará detalles de su acercamiento a María del Monte: «He descubierto cosas que desconocía».

Makoke

Después del Scoop que protagonizó hace tan sólo una semana, la que fuese mujer de Kiko Matamoros se pasará por el plató para compartir nuevos detalles sobre sus 20 años de relación con el tertuliano. Además, explicará los motivos por los que ha decidido romper su silencio ahora y, sobre todo, qué consecuencias ha tenido dar ese paso al frente.

Así pues, la madre de Javier Tudela y Anita Giaever –que es el nombre con el que quiere ser conocida ahora Anita Matamoros– no solamente responderá en directo a las preguntas de los colaboradores, sino también a las críticas que han surgido en los últimos días por sus declaraciones en este mismo programa.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Ylenia Padilla regresará a la parrilla de colaboradores, junto al resto de los habituales, para comentar la última hora del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. De esta forma, la de Benidorm podrá dar a conocer el origen de esa animadversión que siente hacia Nagore Robles. Pero no todo queda ahí, puesto que los espectadores podrán disfrutar de imágenes inéditas de lo sucedido en el concurso.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.