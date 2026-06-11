Una pareja de ‘La isla de las tentaciones 10’ anuncia en el reencuentro que se casa

No es ningún secreto que La isla de las tentaciones 10, programa presentado por Sandra Barneda, puede haberse convertido en una de las ediciones más caóticas en cuanto a parejas se refiere. Y es que fueron muchas las que decidieron poner punto y final a esta experiencia antes de tiempo, por lo que otras tantas pusieron rumbo a República Dominicana para poner a prueba su amor. Después de haber podido ver las hogueras finales, en las que los participantes decidían si querían seguir con sus parejas, marcharse solos o con un nuevo amor, llegó otro de los momentos más esperados de cada edición. ¿A qué nos referimos, exactamente? A los reencuentros. En ellos, vemos qué ha ocurrido con las parejas de La isla de las tentaciones 10 meses después de esta experiencia. Lo que nadie esperaba es que iba a haber una boda a la vista.

En un momento dado de la noche, durante la entrega emitida el pasado miércoles 10 de junio, Sandra Barneda recibió a Miguel y Bayan. Tres meses después de haber vivido esa hoguera final en República Dominicana, la pareja apareció ante la presentadora. Fue entonces cuando Miguel anunció a la presentadora que, en estos meses, habían ocurrido dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que se había convertido al islam, la religión que profesa su pareja y, en segundo lugar, que ella llevaba un anillo de compromiso en su mano. ¡La pareja había elegido hasta la fecha de boda! Algo verdaderamente sorprendente, qué duda cabe. Fue la propia Bayan quien dio a conocer todo lo sucedido en torno a esa pedida que tanto anhelaba y que, a buen seguro, jamás olvidará: «Me pidió matrimonio. Consiguió el anillo que en la hoguera no había».

Lejos de que todo quede ahí, la ex participante de La isla de las tentaciones 10 explicó la razón por la que habían esperado a hacerlo oficial: «Siempre le dije que quería que me lo pidiera vestido de blanco, que fuera la ocasión perfecta». Es por eso que Miguel quiso organizar esa pedida de mano en París, la ciudad del amor.

Y no lo hizo solo, puesto que contó con unos diseñadores para hacer la noche aún más especial. Eso sí, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no todo salió como Miguel había planeado, ni mucho menos. «Le pedí consejo hasta a su amiga del anillo y se lo compré tres tallas más grande», recordó. A pesar de ese pequeño error, es un hecho que no empañó el resultado final.

Por si fuera poco, la pareja quiso confirmar que la fecha de la boda está fijada para septiembre de 2027. Si hay algo que los dos tienen claro es que su paso por La isla de las tentaciones 10 fue un regalo para ambos, puesto que les reforzó muchísimo como pareja. Hasta tal punto de querer dar un paso tan importante como es el de casarse.

Es más, para Bayan este desenlace tiene un significado aún más especial. Recordemos que, hace años, participó en este formato junto a Eros y el final fue profundamente diferente. «Nunca pensé que me iba a pasar esto en la vida, menos aquí. La última vez vine de blanco; mis finales siempre son así», recordó, sin perder la sonrisa. ¡Que seáis muy felices, pareja!