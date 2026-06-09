Sandra Barneda, entre lágrimas ante la hoguera final más esperada de ‘La isla de las tentaciones 10’

El pasado lunes 8 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 10. Estábamos ante uno de los programas más esperados, puesto que, después de una aventura que ha marcado un antes y un después en la vida de las parejas participantes, por fin llegaba el instante en el que iban a verse cara a cara en las hogueras finales. Dos de los protagonistas de esta décima edición han sido, indudablemente, Atamán y Leila. A pesar de sus 11 años de relación, los dos han caído de lleno en la tentación. El primero en llegar a la hoguera final fue Atamán, que no tuvo reparos a la hora de hacer la siguiente confesión a Sandra Barneda: «Leila es el amor de mi vida y siempre lo será». Poco después, ella entró en escena y lo hizo de una manera muy contundente: «Qué put* vergüenza me has hecho pasar». Esto no fue más que el pistoletazo de salida a un sinfín de ataques y reproches.

«Me has dejado por los suelos», alcanzó a decir Atamán. La tensión aumentaba considerablemente, por lo que Sandra Barneda pidió a Leila que se sentara. Todo ello mientras el canario reprochó a su todavía pareja lo que ha permitido que sucediese en Villa Deseo. Según su criterio, no solamente se han reído de él, sino que también ha sido partícipe de situaciones que le han dolido muchísimo. Leila no tardó en tratar de justificar sus acciones: «A mí ni me besas». Todo ello mientras recordó cómo era él antes de participar en La isla de las tentaciones 10. Lejos de que todo quede ahí, a lo largo de la hoguera, la canaria quiso dejar algo muy claro: «Caí porque lo sentí». Además, aparecieron imágenes en la tablet del casi trío que hizo Atamán en su villa. «¿Estás orgulloso de eso?», reprochó. «Por una vez he pensado en mí», respondió él.

Después de ver numerosas imágenes de su paso por La isla de las tentaciones 10, llegó el momento de sincerarse. Un momento que provocó que Sandra Barneda acabase entre lágrimas. «Me sentí utilizado. Parecía que lo tenías planificado», aseguró Atamán. Leila, por su parte, aseguró que, cuando viajaron a República Dominicana, su relación ya estaba «un poco fría».

Tras otra tanda de imágenes, Atamán se ha roto en la hoguera final, provocando que ella también lo hiciera. De esta forma, dejaron a un lado los reproches y las justificaciones para hablar, de una vez por todas, desde el corazón.

Poco después, llegó el momento de responder a la gran pregunta. Así pues, Sandra Barneda se dirigió a Atamán y posteriormente a Leila, para saber cómo querían abandonar La isla de las tentaciones. El canario no tardó en confirmar que había decidido marcharse solo de la hoguera final. Leila, por su parte, optó por irse con David.

Fue entonces cuando el soltero irrumpió en la hoguera final de Leila y Atamán para dar a conocer su decisión. «¿Cómo quieres abandonar La isla de las tentaciones? ¿Solo o con Leila?», quiso saber Sandra Barneda. David no tardó en dar a conocer su respuesta: «Gracias por abrir tu corazón. Me gustaste desde el primer momento y sí, me quiero ir contigo». Fue entonces cuando Atamán optó por marcharse de la hoguera final: «Este momento para mí sobra».