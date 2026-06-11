‘Todos nuestros años’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Prime Video?

Hace tan solo unas semanas, Prime Video le presentó a sus suscriptores su nueva adaptación literaria. Off Campus llegó a la plataforma de pago y lo hizo como la novedad del momento, pero poco tardó en convertirse en el nuevo fenómeno audiovisual entre los más jóvenes. Un éxito arrollador que ha supuesto una nueva victoria para la plataforma, que cada vez asienta más su corona como reina de las adaptaciones literarias. Pero, lejos de dejarlo aquí, ya han presentado lo que promete ser la nueva obsesión de los amantes de la literatura. Una producción que ha sido bautizada como Todos nuestros años y que ya se encuentra disponible al completo.

Todos nuestros años es una serie basada en la novela homónima de Carley Fortune y abarca toda la historia de Percy y Sam. De esta manera, el espectador tiene la oportunidad de conocer a Percy. La protagonista es una chica que está en sus 30 y, tras una importante llamada, tiene que hacer las maletas y viajar al pueblo donde pasaba el verano en su adolescencia. Han pasado 13 años de la última vez que estuvo en Barry’s Bay. Pero, también son los mismos años desde que vio a su mejor amigo y primer amor, Sam.

Sinopsis de ‘Todos nuestros años’

La serie narra su historia entre el pasado y el presente, para que el espectador pueda conectar mejor con lo que sucedió entre la pareja protagonista. Y es que, entre verano y verano, Percy y Sam descubrieron que compartían una conexión muy especial. La tierna amistad propia de la infancia se transforma en una profunda atracción. El amor surge entre ambos y viven momentos inolvidables. Pero, sucede algo que lo cambiará todo y que los alejará el uno del otro durante años.

La protagonista se reencontrará con su primer amor, momento en el que entenderá que el paso del tiempo no ha borrado la conexión que sentía con él. Sin embargo, no todo será tan fácil. Percy tiene que enfrentar los errores que cometió en el pasado para poder tener un presente con Sam. Y es que, será así como descubrirá si su amor con él es mayor que todos los errores que tuvo años atrás.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Todos nuestros años’, la serie de Prime Video?

Para poder ver Todos nuestros años es necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago de la plataforma de Prime Video, pues es contenido exclusivo. Teniendo esto en cuenta, el suscriptor tiene la oportunidad de ver los ocho capítulos que componen esta primera temporada. Una serie de entregas que presentan una duración que oscila de los 40 a los 55 minutos. Sin lugar a dudas, la mejor manera de darle la bienvenida al mes de junio.