Los expertos piden no bajar las persianas al 100% por las noches, es mejor dejar unos centímetros y la razón tiene sentido

Bajar la persiana durante la noche es uno de los hábitos más popularizados entre los españoles, ya que de esta forma no sólo se bloquea la luz solar en las primeras horas de la mañana, sino que también se limitan los ruidos que puedan perturbar el descanso. Sin embargo, bajarlas al completo no es lo que aconsejan los expertos, ya que lo óptimo es dejar unos centímetros de espacio.

Aunque dormir con oscuridad total puede parecer lo correcto, los científicos sostienen que puede resultar contraproducente para descansar mejor. Mantener la persiana bajada puede producir a la larga muchos menos beneficios que los que puede darnos no llegar a bajarla del todo.

Mandar señales contradictorias al cerebro

Despertarse con luz solar por las mañanas es lo natural, dado que esta luz envía mensajes al cerebro de que debe despertarse. Pero al dormir con la persiana bajada, cuando tengamos que despertar, no habrá luz solar en la habitación que lo haga, lo que envía una señal contradictoria al cerebro.

Que suene el despertador sin que en el dormitorio haya luz, sino una total oscuridad, hace que el proceso de despertar no sea el adecuado, causando así una mayor sensación de fatiga y cansancio, ya que el cerebro percibe que todavía no es la hora de despertarse, algo que puede generar un fuerte dolor de cabeza a la larga.

Un espacio mínimo marca la diferencia

Lo óptimo entonces es dejar, aunque sea unos centímetros de espacio entre las lamas de la persiana y el alféizar de la ventana, de manera que cuando sea el momento de levantarse, el dormitorio se encuentre levemente iluminado, favoreciendo así el proceso de despertarse correctamente.

Dejar este espacio en la persiana no sólo resulta ser beneficioso para favorecer la entrada de luz por las mañanas, sino que además es imprescindible para una correcta ventilación, principalmente durante los meses de verano con el ascenso de las temperaturas y el bochorno nocturno.

En un país como España, estos meses de verano tienden a ser extremadamente calurosos, por lo que es vital conocer cómo y cuándo ventilar correctamente el interior de la vivienda para que esta se mantenga refrescada y así no perturbar el correcto descanso debido al calor.

Casos donde se debe bajar del todo

A pesar de que por la noche debemos dejar esa fina línea, durante las horas centrales del día las persianas deben permanecer lo más bajadas posible, impidiendo el acceso de calor al interior de las viviendas, pero por las noches debemos subirlas para dar entrada a la brisa y refrescar la estancia.

No obstante, a pesar de que dejar ese pequeño espacio se trate de una simple recomendación, existen muchas personas que necesitan de una oscuridad total para poder conciliar el sueño. Sin embargo, existen alternativas para aquellas personas.

El problema principal llega cuando es el momento de despertar, ya que siempre se debe buscar ese equilibrio entre luz y sonido para que el cerebro se despierte como es debido cada mañana. Por ello, en el caso de que una persona decida dormir con la persiana totalmente bajada, la mejor alternativa es instalar un despertador con luz en el dormitorio.

Estos despertadores emiten de forma progresiva sonidos y luces que pueden asemejarse a la luz natural que llega con la persiana subida y la ventana abierta. De esta forma, es posible dormir y descansar con una oscuridad total y una ausencia de ruido, para después despertar de la mejor forma posible, encontrando el equilibrio correcto para despertar.