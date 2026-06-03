Los dormitorios se mantendrán frescos en las noches calurosas sin ventilador si se utiliza un artículo sencillo del baño

El verano está cada vez más cerca y, aunque es la estación favorita de muchas personas porque permite disfrutar de planes al aire libre y de unos días de vacaciones, el calor nocturno puede convertirse en una verdadera pesadilla. Dormir con más de 25 grados no es fácil, ya que puede provocar sudoración y una sensación de incomodidad que se mantiene durante toda la noche. Muchos recomiendan utilizar un ventilador durante las noches calurosas, pero su ruido puede dificultar el descanso y, además, implica un mayor consumo de electricidad, lo que se refleja en la factura de la luz.

En este contexto, John Lawless, de BestHeating, ha compartido un método tan sencillo como efectivo para refrescar la casa por la noche: únicamente se necesita una toalla. La lógica es muy simple: «Si abres una ventana y cuelgas delante una toalla empapada en agua fría, puede ayudar a enfriar la habitación. Esto se debe a que el aire caliente, al atravesar la toalla, se enfría antes de entrar en la habitación».

El truco definitivo para dormir en las noches calurosas

Para empezar, llena un un recipiente con agua fría y humedece ligeramente una toalla. Es importante que quede húmeda, pero sin llegar a gotear. Hay que tener cuidado, ya que si la toalla está demasiado mojada, el aire no podrá pasar bien a través de ella y, en lugar de refrescar el ambiente, puede aumentar la sensación de humedad en la habitación. A continuación, cuelga la toalla cerca de una ventana abierta. Cuando la toalla se seque, basta con volver a humedecerla para mantener el efecto, y la habitación debería sentirse más fresca durante la noche, incluso si hace mucho calor.

Una alternativa a este truco que se ha hecho viral en redes sociales consiste en utilizar una toalla y un ventilador. Según explica el creador de contenido Leonardo Roge, «utilizaremos algo que sí o sí tienes en tu casa: un ventilador. El tema con estos aparatos es que sólo mueven el aire, por lo que necesitamos bajar la temperatura del aire. El primer consejo sería humidificarlo y aquí tienes dos opciones. La primera es que antes de dormir rocíes tu cuarto con un poco de agua con un pulverizador».

La forma de poner en práctica esta solución casera para combatir el calor nocturno durante la época estival es muy simple: «Tienes que mojarla y buscar la manera de ponerla detrás del ventilador. El agua, al evaporarse, enfriará el aire de alrededor del aparato. Será succionado por el ventilador y empujado hacia ti», comentó. Tanto con el pulverizador como con la toalla se consigue refrescar la habitación.

Leonardo también ofrece otro consejo, aunque éste solo funciona durante las noches calurosas: «Vas a colocar el ventilador en la ventana. De esta forma, succionará el aire fresco del exterior y lo empujará hacia el interior».

Rutina para dormir en verano

#salud #dormir #calor #aireacondicionado ♬ sonido original – Doctor Felices @doctorfelices ¿Cómo vencer el calor y dormir fresco sin el aire acondicionado? 💨 Te traigo una rutina sencilla que te ayudará a dormir fresco incluso sin aire acondicionado: 1️⃣ Sumergir las muñecas en agua fría 2️⃣ Usar calcetines congelados 3️⃣ Rociar agua fresca en la sábana, esto te ayudará a bajar la temperatura corporal y disfrutar de un sueño reparador Comparte este reel para que todos podamos vencer a la ola de calor y cuéntame cuál vas a probar esta noche 📲💬 #médicos

¿No consigues dormir con este calor y ya no sabes qué hacer? «Enciende» el aire acondicionado de tu cuerpo. Durante unos 30 segundos, coloca las muñecas en agua fría. Así enfrías la sangre que circula cerca de la superficie y ayudas a bajar ligeramente la sensación de temperatura corporal en los primeros minutos al meterte en la cama.

Otro truco: humedece ligeramente unos calcetines, mételos un rato en el congelador y colócalos alrededor de los tobillos antes de dormir. Y por último, el «método egipcio»: pulveriza agua fresca sobre la sábana hasta que quede ligeramente húmeda. Cuando el agua se evapore, ayudará a reducir la temperatura de la superficie, creando una sensación más fresca, como si fuera un «aire acondicionado casero».

Finalmente, los expertos recomiendan no realizar ejercicio físico durante las cuatro horas previas a acostarse para dormir bien en verano, ya que la actividad física eleva la temperatura corporal. Mientras, la cena debe ser fresca y ligera para facilitar la regulación térmica del organismo. La clave está en la variedad y en evitar comidas pesadas o copiosas.

Otro aspecto importante es evitar el uso de dispositivos electrónicos durante las noches calurosas. Apagar el ordenador, la televisión, la tablet y el teléfono a mantener el dormitorio más fresco, además de reducir el consumo energético. Estos aparatos generan calor residual que puede aumentar la temperatura ambiente, algo que a menudo se pasa por alto en la rutina nocturna en los meses de verano.