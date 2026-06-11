Miguel Ángel Muñoz reaparece tras la repentina muerte de su madre: «Era necesario hacerlo con discreción»

El pasado martes 9 de junio, la prensa del corazón se vio consternada ante la noticia de la repentina muerte de Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz. La futuróloga ha fallecido a los 61 años como consecuencia de un infarto. Recordemos que era un rostro habitual de la televisión en nuestro país en la década de los 90. Era popularmente conocida como «la vidente de los famosos» y alcanzó una enorme notoriedad después de que llevase a cabo diversas apariciones en programas y en prensa del corazón, donde ofrecía consultas astrológicas y predicciones. A pesar de todo, desde hace tres años, vivía en una residencia situada a las afueras de Madrid. Y es que, desde 2023, Cristina Blanco había sufrido graves problemas de salud.

La noticia de su muerte se conoció el pasado martes 9 de junio, pero en realidad tuvo lugar un par de días antes. Al ser consciente del revuelo que se había generado, fue el propio actor el que confirmó la dolorosa información, y lo hizo a través de un precioso texto de despedida que quiso compartir en sus redes sociales. «Has sido una mujer tocada por una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales. Tu intuición asombrosa se debía a que eras superdotada», comenzó diciendo el actor. Respecto a la enfermedad de su madre, añadió: «Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente».

“Gracias, mamá, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional (…) Siempre mantuviste tus secretos para ti y continuaste con una discreción admirable. Gracias por haberme mostrado todas las caras de la vida en primera persona basadas en tu experiencia personal. Las luces y también todas las sombras por las que tuviste que pasar», continuó diciendo el hijo de Cristina Blanco.

Lejos de que todo quede ahí, Miguel Ángel Muñoz se pronunció sobre la enfermedad de su madre: «En estos 3 últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones, pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó. A pesar del impacto de lo repentino y del dolor, me alegro mucho de que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente. Te quiero y te voy a echar mucho de menos. Descansa en paz».

Miguel Ángel Muñoz reaparece tras la muerte de Cristina Blanco

Tras la publicación de ese emotivo mensaje con el que se despedía de su madre tras su muerte, el actor ha vuelto a hacer acto de presencia en redes sociales, concretamente a través de sus historias de Instagram. En esta ocasión, lo hizo para dirigirse a sus amigos y a sus seguidores: «Disculpad que no esté disponible al teléfono aún y que no haya avisado a algunas personas para quienes mi madre era muy importante».

Y añade: «Para mí y mi familia era muy necesario hacerlo con mucha discreción para empezar a transitar este duelo con la máxima calma posible». Acto seguido, fue mucho más allá: «Disculpad mis amigos de Los Ángeles, a quienes dejé el pasado viernes para volver de repente a España por una emergencia sin dar más explicaciones, e infinitas gracias por todos los mensajes de cariño. También sé que las llamadas son para acompañarme en el sentimiento. Lo recibo con inmenso agradecimiento».